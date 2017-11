Talentløse talentcuper

Høstsesongen er over og de siste helgene har unge lovende fotballspillere reist landet rundt for å spille turneringer.

Intensjonen er god. Jenter og gutter lærer av å reise. Det å ha det fint sammen, møte nye motstandere, måle styrke, få referanser og ikke minst spille turnering hvor resultatene faktisk teller er selvsagt viktig i det lange løp.

Men der stopper både fornuften og logikken. Når en 14-åring kommer hjem søndag kveld etter å ha spilt kamp i til sammen over tre-fire timer på to dager er det ikke rart om de neste ukene tilbringes på legekontoret eller hos fysioterapeuten. Det siste først. Det å være skadet holder en spiller unna god og viktig trening. En skadet spiller er ingen god fotballspiller. Forskning viser at ved økt kampbelastning fra en til to kamper i uka øker skaderisikoen betydelig. Å da spille opp til seks kamper à 2x25 eller 30 minutter i løpet av en helg er galskap og selve oppskriften til å bli skadet.

Ikke nok med at kampbelastningen er høy, søvnen er dårlig og kostholdet sannsynligvis det samme ila en helg på tur så stuper disse ambisiøse jentene og guttene inn i en ny uke med gjerne to treninger mandag (inkludert skole), ny trening tirsdag med påfølgende kamp onsdag og kanskje torsdag på et annet lag. Unge spillere som eldre trenger å restituere seg etter en tøff fotballkamp.

Hva skal vi restituere? Hovedgrunnen til restitusjon er å reversere prosessene som leder til tretthet (fatigue). En kamp kan resultere i flere former for tretthet, men hovedårsakene ser ut til å ligge i faktorer knyttet til endringer både perifert i muskler og sentralt i nervesystemet.

Eksempelvis kan økt sårhet og stivhet i muskulatur etter kamp være knyttet til småskader i muskelfibre, som kommer som et resultat av bevegelsesmønsteret i fotball med mye start/stopp aktivitet. Dette leder til betennelser i muskulatur, og en midlertidig svekket muskelfunksjon. Disse og andre små skader til muskulatur kan påvirke evnen til å utøve maksimal kraft, og kan påvirke fysisk prestasjon i timer og dager etter en kamp. I tillegg virker nervesystemet å være en sentral faktor når det kommer til svekket maksimal styrke og sprint-prestasjon etter kamp (fotballviten.no).

Andre faktorer er lav væskebalanse og lavere andel glykogen i muskler. Glykogen i muskler er et viktig drivstoff i høy-intensivt arbeid, og har vist seg å være lavt etter kamper. I tillegg kan man ikke se bort ifra mental tretthet, som i hyppige kampperioder kan lede til utbrenthet og stress, grunnet eksempelvis mye reising og dårlig søvn (fotballviten).

Det er en årsak til at spilletiden for unge spillere er satt til 2x35 eller 2x40 minutter. For ungdom er oppmerksomhet og konsentrasjon viktige forutsetninger for å kunne lære. Ved mentalt tretthet kan motivasjonen minske og ved fysisk fatigue synker de motoriske ferdighetene. Det er med andre ord vanskeligere å vedlikeholde teknisk og fysisk prestasjon (kvalitet) i kamp.

Skal disse helgeturneringene opprettholdes må det gjøres i en annen form. Maks to kamper på en helg,men da må hele troppen brukes. Spillere møter mandag morgen friske til å ta fatt på en ny kvalitativ god fotballuke.

Her er en god oppskrift på hvordan en god ukesyklus bør se ut: En full kamp i uka, en fridag,en dag til restitusjon, en dag med fotballfunksjonell styrke, en med fokus på utholdenhet og en med hurtighet før aktivering og ny kamp.

Lykke til med planleggingen!