Strekspiller forsterker Grane

ARENDAL: Mira er en hurtig, sterk og bevegelig strekspiller som blir en fin forsterkning for oss. Hun vil sammen med Ingunn Håkedal utgjøre et sterkt team på strekposisjonen kommende sesong.

Vi har stilt Mira noen spørsmål:

Mira, kan du fortelle oss litt om bakgrunnen din, hvor du kommer fra, hvilke klubber du har spilt for m.m.?

– Jeg er 24 år og kommer fra Ranheim i Trondheim. Jeg har spilt håndball siden jeg var åtte, og Ranheim er «moderklubben». I tillegg har jeg spilt i Sverresborg, Utleira (Trondheim). De siste tre årene har jeg kombinert studier med håndball i Oslo og i Skien. Jeg har også hatt et lengre avbrekk, hvor jeg reiste og var i militæret. De siste årene har jeg satset mer på håndballen, og jeg trives godt med utfordringene i de øvre divisjonene.

Hvilke styrker har du som håndballspiller?

– Jeg er i god fysisk form, både kondisjonsmessig og styrkemessig. Jeg er også veldig glad i å trene. I forsvar er jeg sterk og liker å sette taklinger. I angrep er jeg bevegelig, og setter gode sperrer. Jeg er opptatt av å forbedre meg, liker å kjenne på mestring, og at jeg utvikler meg som spiller og som lagspiller. Jeg tar til meg tilbakemeldinger, og prøver å få til et godt samarbeid innad i laget. Ingenting er bedre enn å få til et godt samspill med medspillere! Ellers har jeg et godt humør, og liker å tro at jeg kan bidra sosialt både på og utenfor banen.

Kan du si litt om bakgrunnen for at du valgte Grane?

– Å få mulighet til å spille for Grane var spennende tilbud. Her har man en dyktig spillergruppe med gode enkeltspillere og godt samspill. De har gjort det bra denne sesongen, og målsettingen om å være et godt 1. divisjonslag passer meg bra. Jeg tror Grane er en godt sted å utvikle seg videre, med god konkurranse og en dyktig trener. Jeg har også hørt mye positivt om miljøet i klubben og om trener Luka Panza. I tillegg liker jeg å flytte til nye steder og bli kjent med nye mennesker, og tenkte at dette er en fin mulighet til nettopp det. Jeg kjenner også Iben og Cecilie fra da vi spilte i Gjerpen sammen, og gleder meg til å spille med dem igjen.

Hvilke forventninger har du til sesongen?

– Det er mange gode lag i 1. divisjon, og jeg tror det kan bli mange tøffe kamper. Men håper og tror at Grane vil hevde seg godt, og at vi får et bra lag kommende sesong. Jeg håper jeg kan få til et godt samspill med resten av laget, da dette kan være utfordrende for nye linjespillere. Dette blir en veldig spennende sesong, og jeg er veldig klar for nye utfordringer i Grane!