VM-klar etter sterkt NM

SANDNES/KRISTIANSAND: Av de 40 sprekeste utøverne i Norge var hele 14 av dem fra Kvadraturen Idrettsklubb. 3 på damesiden og 11 på herresiden, og sist helg skulle de alle kjempe om å få kalle seg norgesmester det neste året. Functional fitness er for mange bedre kjent som crossfit, men den store forskjellen er at da CrossFit er en amerikansk merkevare, konkurrerer norske utøvere i functional fitness som er underlagt Norges Idrettsforbund.

Utøverne som kommer fra Kvadraturen Idrettsklubb var både fra CrossFit Kvadraturen og CrossFit Blindleia i Lillesand, som begge støtter idrettsklubben og utøverne der.

Vi tok en prat med Veslemøy Kollstad, som kom på 4. plass i årets NM, og dermed foreløpig sikret seg en plass på landslaget og VM-deltagelse i Sverige i november.

Gratulerer! Er du fornøyd med resultatet?

– Ja, egentlig veldig fornøyd. Hovedmålet var å slåss om en VM-plass, og da visste jeg at jeg måtte komme på topp 5, kanskje topp 4. Så langt er det Kristin Holte og jeg som er tatt ut til landslagstroppen, og Lena Richter & Ingrid Hodnemyr på lag.

Kristin Holte har jo vært verdens nest sprekeste, og suveren i Norge en stund. Hvordan er det å bli tatt ut sammen med henne?

– Det er stort å få konkurrere med ei som Kristin som man kan se opp til og lære av.

Hvordan ser egentlig et NM i functional fitness ut?

– Det skal konkurreres i seks treningsøkter med ulike kategorier; det er endurance, skill, mixed, strength, power og bodyweight. Målet er at man skal bli testa på alle mulige fysiske måter i løpet av en helg.

Det som er så bra med functional fitness er at de beste ikke nødvendigvis er best i alt. Alle har en mulighet til å få skinne når det er ulike måter å bli testet på, og alle kan heie på hverandre når noen gjør det bra. Så er det de som er best sammenlagt som vinner.

Hva gikk bra og hva gikk mindre bra for deg i NM?

Fredag begynte det med utholdenhetstest, og det viste jeg er min svakeste side. Jeg endte på 17. plass der, og føler at jeg burde angrepet den litt hardere. Jeg klarte likevel å følge en plan ganske bra, og på sykkeletappen som ble avgjørende klarte jeg å hente inn en del.

Jeg gledet meg litt mer til skill lørdag morgen, det var handstand walk kombinert med ulike dumbbell-øvelser. Der var jeg mer trygg, og prøvde å pushe tempoet for å ligge sammen med teten hele veien. Jeg endte med 5. plass i den økta, og begynte derfra å klatre litt mer mot toppen.

Etter det var det mixed, og jeg visste at det var mye utholdenhet i den. Jeg hadde en god plan for den også, og fikk et bedre resultat enn i forberedelsen til NM. Derfor var jeg fornøyd da jeg landet på 8. plass i den økta.

I strength-økta var det økende vekter i rykk/snatch. Det er kanskje et av stedene jeg var mest spent på å vise fram styrken, men det følger også med ekstra nerver når det er et felt man er god på. Marginene er så utrolig små når det gjelder en så teknisk øvelse. Jeg visste at det var et par som hadde mulighet til å komme rundt 80+ kilo, og da jeg kom til siste vekta på 83 kilo, var det utrolig god stemning. Jeg hørte familien på sidelinja og så alle fra klubben ute i salen som heia, det var vanvittig kult. Så satte jeg løftet, og klarte å få 2. plass totalt i den øvelsen.

Da tenkte du at du hadde en mulighet til å nå målet ditt?

– Jeg visste at jeg lå på 5. plass etter lørdagen, og da kjente jeg at jeg hadde målet om VM-plassering i sikte. Det gjør jo litt med nervene, men gir masse konkurranselyst.

Søndag var det to økter igjen før vinnerne skulle kåres. Det var en bodyweight-økt med gymnastikk, pullups, handstand pushups og maks bar muscle ups. Her visste jeg at jeg kunne jobbe ganske hardt, og var nødt til å kjøre uten pauser på alt i økta. Her tok jeg 6. plass.

Siste økt var det mye nerver. Jeg hadde veldig lyst til å gjøre det bra, slå de jeg måtte og bli blant topp 10 for å klare å holde plasseringen. Det er lett å grave seg ned i tunge tanker før en sånn finale, som var en så hard sprintøkt. 400 meter roing, og dead ball cleans på 60 kilo (en tung ball fyllt med sand som skal fra bakken og opp til skulderen). Samtidig visste jeg at selv om det gjør vondt og er mye press, så klarte jeg å snu det.

Jeg visste at jeg hadde en god plan, og hørte hvor mange som heiet underveis. Jeg var nok en av de siste av romaskinen, for jeg ville ikke brenne meg ut der før de tunge løftene. Da jeg tok det første løftet, kjente jeg at jeg hadde tatt den rette avgjørelsen, jeg fant et nytt gir jeg ikke visste jeg hadde. Etter 6 av 12 løft lå jeg på 2. plass i heatet, og endte med 3. plass sammenlagt i økta.

Da jeg krysset målstreken, visste jeg at jeg hadde gjort nok til å havne blant topp 5. Det blir så mye følelser i sving når noe sånt er ferdig, og man er stolt av seg selv og de rundt seg for prestasjonene som er lagt ned.

Kvadraturen Idrettsklubb begynner å bli et navn som gjør at man blir tatt på alvor når man kommer til en konkurranse?

– Jeg tror det, det var veldig mange som klarte å kvalifisere seg fra miljøet her nede nå. Når flere og flere jobber for å gjøre det bra, hjelper det mye for å pushe hverandre til å bli bedre.

Hva er neste konkurranse det skal jobbes mot nå?

– Nå er det først NM i vektløfting, det blir gøy å ha fokus på det en stund. Det er godt å få smalne fokus litt før VM 26-28 november. I år er VM i Sverige, så det er litt digg at man ikke må reise så langt.

Jeg skal også være med på Kvadraturen Showdown, det skjer her i Kristiansand 11. desember, før det blir deilig med litt roligere tider.

Så 11. desember kan publikum komme og heie på hjemmebane altså?

– Det stemmer, hele dagen på CrossFit Kvadraturen!

I functional fitness-NM sist helg stilte disse 14 medlemmene fra Kvadraturen Idrettsklubb, fordelt på ulike klasser:

Veslemøy Kollstad, Hanne Frafjord, Benjamin Risvold Boujar, Marte Myhre, Herman Sørkedahlen Ihlen, Aanon Lundberg, Aleksander Fridén, Frank Leandro Fredriksen, Fredrik Aimar Håbakk Sørensen, Sebastian Øksendal Skadal, Janne Naomi Rørvik, Romeo Lund, Syvert Skaar, Adnan Ljubović.