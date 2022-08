Etter å ha slått ut Våg, Mandalskameratene og IK Start er Fløy-gutta klar for kamp mot det som kanskje er Norges beste G-19-lag. Trener Marius Kjørvik Johansen melder om en skadefri tropp som reiser til Drammen for å spille mot Strømsgodset med kampstart kl. 18 på Marienlyst. Dette er en kjempefin bonuskamp for gutta som har trent jevnt og trutt siden i vinter. Mange har spilt kamper for Fløy 2 i 4 divisjon og fått verdifull kamptrening gjennom det.

Utviklingsleder Harald Johannessen i Strømsgodset ser fram til kveldens kamp for sine gutter. Strømsgodset satser sterkt på utviklingsarbeid og har spillere på G-19-laget fra Tønsberg i sør til Hønefoss i nord og Bærum i øst. Laget består av en rekke kvalitetsspillere, der Tobias Gulliksen er den mest kjente. 2003-modellen har allerede 20 kamper for A-laget og scoret sist to mål i seriekampen mot Jerv. Laget har 21-1 i målforskjell i de tre første cuprundene.

Da er det bare å glede seg for alle som reiser til Drammen. Det rapporteres at Rægestimen vil være representert med en god gjeng. Kampen vises på YouTube:

Fløy-gutta før tirsdagens trening. Foto: Dagfinn Grastveit

Følgende tropp er tatt ut for Fløy: Johannes Gilberg, Magnus Stokkeland, Reidar Vingen, Christian Øgrey Bransdal, Eivind Thoresen, Tage Andås, Simon Tellefsen, Kalle Sigurdsen, Drilon Ibishi, Dejan Prelevic, Sebastian Schou-Nilsen, Aksel Kloster, Hedi Dib, Kristoffer Birkeland, Steffen Hansen, Kevin Hansen, Jacob Jonassen og Sander Grønås