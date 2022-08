I Lokalsporten er artiklene skrevet av leserne, ikke Fædrelandsvennens journalister. Her leverer klubber, utøvere og mosjonister selv fra konkurranser, trening og annet m.m.

KRISTIANSAND: Med 5-0-seier over Ringerike Panters ble finalen på lørdag kveld noe enklere for danskene enn kvalifiseringskampen mot det norske topplaget Frisk Asker dagen før. Dette var da det ene av to jevne og velspilte oppgjør med fart og spenning.

I bronsefinalen trakk Frisk Asker, også den på lørdag, det lengste strået til tross for at oslolaget Grüner tok føringen med to fine mål i den første perioden.

KIK Trophy ble arrangert for tredje året på Idda Arena. Med strategiske plassering mellom hockeymiljøene på Østlandet, Stavanger og Danmark, er Kristiansand ideell for en slik turnering som oppkjøring for elitelag. På en lett tilgjengelig sted kan de også møte lag de vanligvis ikke har som motstander.

Entusiastiske tilskuere på tribunen benyttet en sjelden anledning til å se det beste av norsk og dansk ishockey. Foto: Jan Harald Rismyhr/Jostein Bergland

– Det ble mer fysisk hardt spill enn vi er vant med fra Danmark, sier den kanadiske treneren for Aalborg Pirates, Garth Murray, etter at den endelige seieren var i land.

– Fin matching. For den norske ligaen er nok noe bedre enn den danske, supplerer hans lagkaptein, Julian Jakobsen.

Etter å ha vunnet toppligaen i Danmark i fjor, er piratene fra vårt sørlige naboland klare for større oppgaver allerede denne uka. For da går nemlig turen til Tsjekkia og tøff motstand i Champions League.

Helgens kamper ble for øvrig ikke bare sett av tilskuere på Iddas tribuner. I taket er det et moderne kamerasystem som automatisk følger spillet. Opptakene kan sees «live» på nettet – med godt over 200 digitale skuelystne denne første gangen.

Til slutt kan nevnes at bare ett av de fire lagene dro hjem etter lørdagens kamper. De øvrige valgte i stedet å bli værende weekenden ut. For som noen av spillerne selv sa; Kristiansand og KIK er bare fantastisk – og vi kommer gjerne igjen.