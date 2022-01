I Lokalsporten er artiklene skrevet av leserne, ikke Fædrelandsvennens journalister. Her leverer klubber, utøvere og mosjonister selv fra konkurranser, trening og annet m.m.

KRISTIANSAND: Noen ganger er det helt «all right» å tape med ti mål. Sandnes har spilt 16 kamper i region- og Bringserien og bare tapt én kamp. Fløy/Våg-gutta, som utgjør Kristiansand Topphåndball, scoret 27 mål og det har ingen andre klart i sesongen, bortsett fra Reistad, som er det eneste laget som har slått Sandnes.

Hjemmelaget kom skjevt ut og lå under 1-5 før de første fem minuttene var spilt, men derfra og ut bød gutta gjestene på god motstand. Begge lag manglet nøkkelspillere, men til tider ble det servert god håndball for et entusiastisk hjemmepublikum. Sandnes imponerte kanskje spesielt med å være gode på alle plasser og med mange spillere på scoringslista.

Som nevnt kom Sandnes best ut og avgjorde i realiteten kampen tidlig, men våre gutter imponerte med å jobbe ufortrødent videre og scoret mange mål både etter enkeltprestasjoner og etter godt oppbygde angrep.

Som i bortekampen mot Sandnes var det Jacob Cotta Schønberg med åtte scoringer og Pelle Justnæs med seks mål som ble toppscorere.

Ellers viser regionserien at det er stor forskjell på nivået blant Agder- og Rogaland-lagene. Sandnes, Stavanger, Viking og Nærbø gjør alle det meget bra i den nasjonale Bringserien. Dessuten er KRS Topphåndball (Fløy/Våg) et ferskt sammensatt lag, til forskjell fra mange av de andre lagene der spillerne har spilt sammen siden barneskolealder.

Kommende kamp i Regionserien er allerede tirsdag mot AK-28/ Gimletroll, et oppgjør som er viktig å vinne for å komme opp i ryggen på de lokale rivaler.

Kristiansand Topphåndball stilte med følgende spillere søndag:

1 Thomas Thomassen

2 Pelle Justnæs

3 Jesper Turnbull Stoveland

4 Martin Nguyen Mai

5 Jacob Cotta Schønberg

6 William Lindevik

9 Petter Nilsen

11 Tobias Warp Ulriksen

12 Martin Brøten

16 Kasper Lindebø Myrstøl

23 Fredrik Kallhovd Bergman

26 Even Støle

45 Arne Andås

79 Finn Eirik Dalehefte