MINNEORD: Terje kom til idrettskretsen etter å ha vært i Forsvaret. Den siste store oppgaven der var å nedlegge Evjemoen Leir som rekruttskole. Omstillingen til å bli organisasjonssjef i Vest-Agder idrettskrets var stor. Her var oppgaven å bygge opp kretsen igjen etter flere år med store utfordringer, både med tanke på ledelse og økonomi.

Han gikk på med stort engasjement og i løpet av noen år bygget han opp idrettskretsen sammen med staben sin til å bli en mønsterkrets. Særlig interesse og innsikt viste han innenfor området idrettsjuss. Hans kunnskap på dette fagfeltet ble etter hvert så stort at selv juristene i NIF spurte Terje om råd i vanskelige saker.

En varm leder

Terje var kjent som en stødig, varm og rettferdig leder med en unik evne til å sette ting i system for å forbedre organisasjonen og utvikle potensialet i menneskene som jobbet der. Når man snakker med dem som kjente Terje fra arbeidslivet, kommer det alltid fram at hans evne til å se enkeltmennesket gjorde inntrykk på dem og fikk dem til å føle seg verdifulle og ønsket for sine kvaliteter. Han hadde en egen måte å inkludere sine ansatte i driften og utviklingen av idrettskretsen, noe som både krevde en egen evne til strukturell ledelse og god oppfølging.

Terje var aldri redd for å tenke nytt, og var blant annet initiativtakeren til Idrettsgalla Sør, en feiring av sørlandsidretten med hundrevis av gjester hvert år.

Terje Larsen (t.v.) mottar her prisen fra John Stensland, styreleder i Vest-Agder idrettskrets. 2018 Foto: Ann Kristin Bruce

Terje var også pådriver og leder i arbeidet med å etablere Kompetansesenter for Idrett i Agder, som senere ble Olympiatoppen Sør. Dette ble etablert i samarbeid med Aust-Agder Idrettskrets, NIF og hvor de to fylkeskommunene i Agder bidro med friske midler.

Kunnskapsrik og tålmodig

Det siste store prosjektet han ledet var sammenslåingen av Aust- og Vest-Agder Idrettskretser til Agder Idrettskrets. Dette arbeidet ledet han også denne gang på en fortreffelig måte på tross av at han på den tiden var svekket på grunn av sykdom.

Vi vil alltid huske den omsorgsfulle familiemannen Terje Larsen som en person med mye kunnskap, tålmodighet og evne til å se alle rundt seg. Han vil bli dypt savnet av alle idrettssjeler du har møtt på din vei, og ikke minst vil han alltid bli husket av sine ansatte i idrettskretsen som den varme og utrolig dyktige lederen han var. Savnet etter ham er stort og gleden over å ha jobbet sammen med ham er enda større.

Vi lyser fred over Terje Larsens minne.