KRISTIANSAND: Troll Sterk Odin og Grislesjefen G.L. levnet ikke sine konkurrenter snev av sjanse.

Den virkelige storløpssesongen for Øystein Tjomslands hester tar ikke til for alvor før det norske flagget har vaiet fra seg gjennom mai og juni måned. Det betyr ikke at stortreneren fra Søgne på noen som helst måte ligger på latsiden vinterstid heller. Mandag selet suksesstreneren ut to nye vinnere, denne gang på hjemmebanen Sørlandets Travpark.

Først kusket lillebror Vidar Tjomsland Troll Sterk Odin inn til overlegen seier, samtidig passerte den fire år gamle hingsten 100.000 kroner innkjørt så langt i karrieren. Deretter henviste Lindesnes-oppdrettede Grislesjefen G.L. konkurrentene til statistenes rekker da han med Øystein Tjomsland i sulkyen tok sin tredje seier i det fjerde forsøket så langt i karrieren.

– Han kjentes veldig sterk ut underveis i løpet og det gikk radig nedover oppløpet. Grislesjefen G.L. begynner å skjønne hva det går ut på nå, og jeg tror det er en hest som kan rekke et stykke, fortalte Tjomsland etter løpet før han løftet frem den lokale oppdretteren Gustav Larsen.

– Jeg synes det er moro at lokale oppdrettere får frem gode hester som hevder seg. Det er viktig for meg og for regionen at vi er med og støtter opp om sørlandske oppdrettere, understreket Tjomsland.