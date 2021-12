TVEDESTRAND: Lørdag 4. desember ble NM i grep 2021 avholdt i det smått legendariske strongmangymmet Valhalla. På tross av korona-karantener og drøyt 30 centimeter snø, møtte 20 av 28 deltagere, fra Oslo i øst til Bergen i vest og med et aldersspenn fra tidlig 20-årene til tidlig i 60-årene. I øvelsene Rolling thunder, Saxon-bar, Excalibur og en medley skulle man kåret hvem som har Norges sterkeste grep.

Under oppstart av konkurransen forsto vi at mange øvelsene var nye for mange. Derfor valgte vi å kjøre øvelsene som en såkalt «last man standing», som innebærer at alle må klare startløftet, og deretter økes vekta for hver runde. Alle får så mange løft de ønsker, til man står igjen med en med det tyngste løftet. Dette ble godt mottatt og ga overraskende mange gode løft. Spesielt utmerket jentene seg i Excalibur, hvor de løftet både 10 og 20 kilo mer enn forventet.

Den første øvelsen var rolling thunder, som er et 2,5 tommers rullende håndtak. Her imponerte arendalitten Kikki Berli-Johnsen da hun tangerte norgesrekorden med 53 kilo i åpen klasse for kvinner.

Den andre øvelsen var markløft for maks med saxonbar, som er ei rektangulær stang på 100x80mm. Her ble det satt syv norgesrekorder

K-60 Josefine Liverød med 47,5 kg

K-70 Irina Sundtjønn med 52,5 kg

K-åpen Kikki Berli-Johnsen med 55 kg

M-80 Isak Taugland med 80 kg

M-90 Karl Skjelvik med 90 kg

M-105 kg Thomas Larsen med 120 kg

M-åpen Henrik Venemyr Hildeskor med 120 kg

Den tredje øvelsen var Excalibur, som skal etterligne «sverdet i steinen». Her ble det også satt imponerende syv norgesrekorder

K-60 Josefine Liverød med 62,5 kg

K-70 Iselin Liadal med 72,5 kg

K-åpen Kikki Berli-Johnsen med 75 kg

M-80 Sindre Egenes med 100 kg

M-90 Karl Skielvik med 110 kg

M-105 Thomas Larsen med 125 kg

M-åpen Henrik Hildeskor og Simen Gundersen med 115 kg

Den fjerde øvelsen var en medley, hvor 24 gjenstander var plassert rundt et to paller høyt bord. Her fikk deltagerne 1 poeng per gjenstand de fullførte i løpet av to minutter.

Dette ble en deltager- og publikumsfavoritt. Thomas Larsen imponerte med å løfte 23 av 24 gjenstander, mens Irina Sundtjønn klarte 8 gjenstander

Det ble også kåret sammenlagtvinnere for kvinner og menn, der Kikki Berli-Johnsen og Thomas Larsen vant.

Som arrangører sitter vi igjen godt fornøyd med en konkurranse fylt med gode løft og godt humør. Vel møtt neste år!

Irina Sundtjønn satte norgesrekord i saxonbar i vektklasse k-70 kilo. Foto: Privat

Jan Olav Granli i aksjon i saxonbar. Foto: Privat

Henrik Venemyr Hildeskor i aksjon i saxonbar. Foto: Privat