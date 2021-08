Sør Cup forlenger med Misjonsalliansen

KRISTIANSAND: Misjonsalliansen foretok i fjor en revidering av sine prosjekter, og ett av dem som fikk fornyet tillit er det i Ecuador, tidligere kalt «Fotball Krysser Grenser». Prosjektet blir nå utvidet til også å omfatte Brasil, Kambodsja og Bolivia, i tillegg til at det døpes om til «Idrett Krysser Grenser». Sør Cup undertegnet tirsdag en ny avtale med Misjonsalliansen, med en varighet på fire år.

– Fotball Krysser Grenser er et prosjekt vi er enormt stolt av, og som er veldig viktig for hele organisasjonen vår. Vi sier gjerne at prosjektet er vår viktigste bane, understreker daglig leder Geir Åge Olsen og fortsetter:

– Vi gleder oss til å begynne å jobbe for å skape bedre nærmiljøer i de tre nye landene, og ser frem til å komme oss ned etter hvert for å ta prosjektene nærmere i øyesyn.

Avtalen med Misjonsalliansen er en bærebjelke i vår organisasjon, og er med på å definere hele vår sosiale profil. Det er mange i Fløy, Vindbjart og Donn som jobber dugnad på grunn av prosjektet vårt, og som identifiserer seg med våre verdier. Vi er veldig stolt både over den jobben som er gjort i Ecuador og at prosjektet nå har vist seg såpass bærekraftig at det kan overføres til andre land.