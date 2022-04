Torsdag 7. april dro Våg Fotballklubb jenter 10 på tur for å se noen av verdens beste fotballspillere. På Release Arena i Sandefjord, skulle Norge spiller kvalifiseringskamp til verdensmesterskapet i fotball som arrangeres i Australia og New Zealand neste sommer. Jentene var veldig spente på de store stjernene de skulle få se live for første gang.

Takket være en fantastisk foreldregruppe som alltid stiller opp, var det ingen problem å få nok foreldre til å bli med på denne dagsturen. Det var stor stas når jentene gikk tidlig fra skolen denne dagen. Det var noen misunnelige blikk fra medelever når disse heldige jentene fikk gå tidlig.

Show før kamp

Ettersom jentene kommer fra flere forskjellige skoler i Vågsbygd, avtalte vi å møtes kl 16.00 på BurgerKing ved Telemarksporten. Jentene rakk både en tur i lekerommet og innta litt mat før vi måtte haste videre. En stor bonus før kampen var om vi rakk NRKSuper sitt show før kampen. Her var det bare å haste videre.

I tett snøvær var stemningen ekstatisk når gjengen fra Supernytt entret scenen. Det ble danset BlimE-dansen og barna fikk hilse på programledere fra Supernytt, Tete Lidbom fra NRK-serien «finteskolen» og Fantorangen. Det ble noen autografer og en del highfives før det var inn på stadion. Nå var jentene klare for kamp.

Etter kampen fikk Våg-jentene møte sine store forbilder. Her er Manchester City-spilleren avbildet sammen med Oda Kirkeland (i midten) Bailasan Altawil. Foto: Privat.

Stolt sang jentene med på nasjonalsangen. Det ble en forsmak på 17-mai stemning en kald ettermiddag i april. Til kampstart speidet jentene etter spillerne de hadde sett seg ut på forhånd.

Jentene hadde lest seg opp på følgende spillere før kampen: Cecilie Fiskerstrand, Maria Thorirsdottir, Julie Blakstad, Ingrid Syrstad Engen, Guro Reiten, Caroline Graham Hansen og Ada Stolsmo Hegerberg. Dessverre var Guro Reiten ute med sykdom, men resten av spillerne var heldigvis i startoppstillingen.

Mest spenning var det knyttet til de to på topp, nemlig Caroline Graham Hansen og Ada Stolsmo Hegerberg. Dette er de største stjernene for jentene. I tillegg har jentene blitt fortalt hvordan Ada har kjempet for like rettigheter for kvinnelige fotballspillere, noe jentene er veldig opptatt av.

Stjernene leverte til forventningene

Fra kampen startet til kampen var slutt leverte Norge. Det var ingen tvil om at driblingene til Graham Hansen og målene til Hegerberg gjorde gode inntrykk på jentene. For noen stjerner!

Tenk at Norge har noen av verdens beste fotballspillere både på gutte- og jentesiden. Gjennom hele kampen fikk jentene se flotte driblinger, tøffe taklinger og mange mål. Ekstra bekymring oppstod når en spiller for Kosovo skadet seg såpass mye at hun ble båret ut på båre. Da ble det mange spørsmål om hvordan det gikk med henne. Ellers var det festfotball som varmet publikum. Til taktfaste heiarop for Norge, fortsatte hjemmelaget å jage flere scoringer gjennom hele kampen. Norge ga seg ikke før det stod 5-1 til slutt. Så mange fine scoringer vi fikk servert live.

Våg-jentene fikk oppleve Hegersberg hat-trick mot Kosovo. Her er laget avbildet etter Lyon-spissens tredje scoring på Release Arena. Foto: Privat.

Når kampen nærmet seg slutt var det noen kalde jenter som begynte å gjøre seg klar for hjemreisen. Kiosken var besøkt hyppig, magene var fulle av vafler, muffins, popcorn, godteri og brus.

Først måtte noen av jentene ta selfies med de spillerne som var på vei til lagbussen etter kamp. Alle spillerne stilte gledelig opp på bilder med jentene. Spesielt Julie Blakstad, som spiller for Manchester City, var ekstra hyggelig. Hun tok seg god tid til en prat med jentene etter bildet. Her ble det snakket om kampen, om støtten fra tribunen og hvordan det er å spille fotball i Våg FK. Ekstra stas når så store stjerner tar seg god tid til dette.

Vi ble alle enige om at dette ble en uforglemmelig kamp. Landskamp i det som til tider var en snøstorm er det ikke ofte vi opplever. Det var fryktelig kaldt! Likevel var dette en utrolig hyggelig tur for store og små. Vi er takknemlige for fotballforbundet og arrangør Sandefjord fotball la til rette for at vi kunne komme på kamp.

Det var ekstra kult med show før kamp og det hele ble en god opplevelse. Jentene hadde det gøy og fikk samtidig noen forbilder som ikke bare er gutter. Hvem vet, kanskje noen av jentene en gang ikler seg den norske landslagsdrakten? Nå gleder vi oss til å heie på Norge i sommerens europamesterskap i England. Heia Norge!

Bailasan Altawil (t.v.) og Oda Kirkeland avbildet sammen med Manchester United-spiller Vilde Bøe Risa. Foto: Privat.

Bailasan Altawil og Oda Kirkeland avbildet sammen med Barcelona-spiller Ingrid Syrstad Engen. Foto: Privat.

Guro Pettersen og Cecilie Fiskerstrand avbildet sammen med Kirkeland og Altawil. Foto: Privat.