Over 700 små og store deltok på Egsløpet denne uka. Se bildekarusell og resultater i bunnen av saken.

I Lokalsporten er artiklene skrevet av leserne, ikke Fædrelandsvennens journalister. Her leverer klubber, utøvere og mosjonister selv fra konkurranser, trening og annet m.m.

KRISTIANSAND: Med nydelig vær, og den varmeste dagen hittil i år, var stemningen fantastisk god blant karuselldeltakerne som minglet på plenen bak sykehuset, tett ved stabburet og Arenfeldts dam. Stedet er kanskje det fineste vi har til å arrangere løp fra, og mange uttrykte at her burde vi ha vært oftere.

Til tross for strålende vær, som på denne torsdagen, blir juni aldri en måned for deltakerrekorder, mye pga. firmasamlinger og skoleavslutninger før ferien. Likevel telte vi inn 704 deltakere, fordelt på 328 jenter og 376 gutter, så vidt flere enn forrige løp. 112 løpere (16 prosent) valgte milslukeren, og fikk dermed fornøyelsen av å forsere motbakkene to ganger.

Barnas karusell fikk litt beskjeden oppslutning denne gangen, med 28 deltakere, og de manglet også oppildnende drahjelp fra Postorkesteret, som dessverre meldte sykdomsforfall.

Blant jentene ble det i vanlig løype en ny sterk seier til Anne Haaland Simonsen (16:24), foran Christine Elisabeth Jacobsen (17:42), Caroline Krogh Andersen (18:02), Anne Kari Borgersen (18:11) og Caroline Berge (18:22).

Hos guttene ble det en god seier til Truls Klungland (15:16), foran Abraham Pettersen (15:34), Marius Engeland (16:02), Tarjei Breiteig (16:08) og David Oma (17:03).

På milslukeren kom Trine Holmer-Hoven (41:45) først, foran Dung Tuyet Nguyen (42:37) og Malin Frestad Nygaard (45:49).

Hos guttene fikk vi et sterkt løp av Jørgen Solli Strøm-Olsen (31:53), foran Magnus Frestad Nygaard (33:49) og Johannes Bakkelund (37:07).

Se bildekarusell fra løpet

Svein Olsen (i midten) og Mona Bjelkåsen (t.h.). Foto: Sverre Larsen

Bjørn Kristensen Foto: Sverre Larsen

Karen Arline Vigemyr Foto: Sverre Larsen

Bjarne Færestrand Foto: Sverre Larsen

Rune Løkling foran i bildet. Bak følger flere deltakere. Foto: Sverre Larsen

Christine Elisabeth Jacobsen Foto: Sverre Larsen

Ingvild Corneliussen Foto: Sverre Larsen

Harald Ulstein Foto: Sverre Larsen

David Oma Foto: Sverre Larsen

Jørgen Solli Strøm-Olsen Foto: Sverre Larsen

Marius Engeland Foto: Sverre Larsen

Abraham Pettersen Foto: Sverre Larsen

Roald Nilsen Foto: Sverre Larsen

Egil Mongstad i front. I bakgrunnen kommer Pål Alfred Larsen like etter. Foto: Sverre Larsen

Pål Alfred Larsen Foto: Sverre Larsen

Monica Mjåland Thortveit Foto: Sverre Larsen

Freddy Opheim Foto: Sverre Larsen

Gunnar Haraldstad Foto: Sverre Larsen

Jan Jensen Foto: Sverre Larsen

Starten av milslukeren. Foto: Sverre Larsen

Starten av barneløpet. Foto: Sverre Larsen

Resultater

Resultater – Vanlig løype (3,5 km)

K15-19

-Mina Bjelkåsen Egen bedrift Fullført

K20-24

1Julie Berg Student 23:24

-Arbnore GashiVarodd/A3-Ressurs Fullført

-Ingvild AngelsenKPMG Sørlandet Fullført

K25-29

1Caroline BergePhonero18:22

2Malene Carstens NilsenEgen bedrift21:14

3Maria KimestadMizuno Norge22:25

4Lina Gullsmedmoen IndrebøNordea24:08

5Renate MøllandGumpen Gruppen28:15

-Amalie WestgårdPhoneroFullført

-Anna Innvær PettersenKPMG SørlandetFullført

-Charlotte GoodwinRambøll NorgeFullført

-Hanne HolbergGlobalConnectFullført

-Hilde Messel AasEgen bedriftFullført

-Kristina LandeliusMulti RegnskapFullført

-Maren MyreneGlobalConnectFullført

-Sandra CoulingUnifonFullført

-Sofie NeverdalGlobalConnectFullført

-Tonje AanensenEgen bedriftFullført

K30-34

1Christine Elisabeth JacobsenEgen bedrift17:42

2Caroline Krogh AndersenKr.sand Løpeklubb18:02

3Gina Gallefoss StraySørlandet Sykehus20:36

-Anette Berge LogSørlandet SykehusFullført

-Benedicte RønningGlobalConnectFullført

-Elise SollieEgen bedriftFullført

-Heidi Skreå AanundsenPhoneroFullført

-Helene GallefossSørlandet SykehusFullført

-Ida WessmanEgen bedriftFullført

-Ingvild SteinnesPhoneroFullført

-Isabell SæbøKr.sand kommuneFullført

-Janne Fjeldsgård AndåsNOVFullført

-Karoline PettersenKr.sand kommuneFullført

-Linn BjerkreimEgen bedriftFullført

-Maria HavenSørlandet SykehusFullført

-Silje RefsnesEgen bedriftFullført

-Therese AmiliNikkelverketFullført

K35-39

1Synnøve ThomassenTangen vgs19:28

2Tonje Levernes SolbergVennesla kommune22:37

-Benedicte Dolsvaag SolumPhoneroFullført

-Caroline AndersenPhoneroFullført

-Henriette HonnemyrVarodd/A3-RessursFullført

-Olga K. ErvikNikkelverketFullført

-Ragnhild SkomedalUiAFullført

-Tonje Aarhus RisinggårdPwCFullført

-Veronica Føreland ArnliNAV AgderFullført

-Vibeke GolfJFP ServicesFullført

K40-44

1Anne Haaland SimonsenEgen bedrift16:24

2Monica Mjåland ThortveitUiA18:48

3Helen Suzanne PalmerUiA20:09

4Helene Eik AndersenEgen bedrift22:37

5Kristin ØygardenScenekunst Sør24:21

6Hege Hennig LundeEgen bedrift24:25

7Karen Arline VigemyrEgen bedrift24:52

8Marita Brandsar HefteSørlandet Sykehus39:30

-Anne-Karin JensenPhoneroFullført

-Ingvild CorneliussenNOVFullført

-Katrine SelnesRejlersFullført

-Lena Louise VenneslandSørlandet SykehusFullført

-Lis Barbro NylandKPMG SørlandetFullført

-Nina Andersen DvergsnesEgen bedriftFullført

-Solveig HugdahlVarodd/A3-RessursFullført

K45-49

1Hilde FuruborgKr.sand kommune18:26

2Marit Wrånes EivindsonTangen vgs25:36

3Martha SindlandEgen bedrift30:30

4Linda Gurvin OpheimUiA39:30

5Hege EkbergSørlandet Sykehus65:00

-Anne Gunn V. OrtenMeny ChristiansandFullført

-Bente HansenKr.sand kommuneFullført

-Christina ElefsenUiAFullført

-Helene Stura HaavindKr.sand kommuneFullført

-Inger SkjæveslandEgen bedriftFullført

-Kristin Anette HegglandSpareBank1-SR-BankFullført

-Linda BomannEgen bedriftFullført

-Marianne Scheie HumborstadStatbilFullført

-Mette EgedalGlobalConnectFullført

-Ranni BerentsenEgen bedriftFullført

-Renathe HenriksenEgen bedriftFullført

-Siv Ruenes JacobsenNikkelverketFullført

-Stine Borgen NilsenKr.sand PolitiFullført

K50-54

1Anne Kari BorgersenNOV18:11

2Tove Andersen FrikstadVarodd18:58

3Hanne Therese EkraEgen bedrift21:55

4Janne Birgitte PrestvoldFædrelandsvennen22:58

-Anne BjørnenakBerg-HansenFullført

-Anne Grethe EllingsenBerry Packaging NorwayFullført

-Åshild UnhjemKr.sand kommuneFullført

-Åslaug GrøvlenElkem FiskaaFullført

-Birte EierslandEgen bedriftFullført

-Cathrine KrügerSørlandet SykehusFullført

-Elin FossliSørlandet SykehusFullført

-Elin StrandHuntonitFullført

-Elise StraySørlandet SykehusFullført

-Hilde HaugedalEgen bedriftFullført

-Hilde SimonsenMeny ChristiansandFullført

-Ingunn EidemKr.sand kommuneFullført

-Lise PettersenKr.sand PolitiFullført

-Liv Hege Fosselie AasEgen bedriftFullført

-Mette IglandAgder FylkeskommuneFullført

-My Choi HsiungSørlandet SykehusFullført

-Ragnhild Auestad EllsethNordeaFullført

-Randi Marie RypestølHellvik Hus SøgneFullført

-Ritha JohannessenSørlandet SykehusFullført

-Ruth ValleheiEgen bedriftFullført

-Wenche SolheimStatbilFullført

K55-59

1Bjørg Kari HauglandNikkelverket20:39

2Lillian Lauvsland JahnssonSparebanken Sør22:37

3Hanne AanensenSørlandet Sykehus25:07

4Rita HolstSørlandet Sykehus25:50

-Anette SolliAgder FylkeskommuneFullført

-Anne Siren AanensenVarodd/A3-RessursFullført

-Anne Sofie KaalandStatbilFullført

-Anne-May H. GybergTeam MosjonFullført

-Anny HermansenKr.sand kommuneFullført

-Berit Opland KristiansenAgder FylkeskommuneFullført

-Connie SvendsenEgen bedriftFullført

-Eli JohannessenT.O. SlettebøeFullført

-Ellen EkseBertel O. Steen AgderFullført

-Eva Trude LarsenEgen bedriftFullført

-Gunhild HagelandEgen bedriftFullført

-Guri SæterlidTeam MosjonFullført

-Hilde HultinPhoneroFullført

-Inger Johanne HatlestadNorgesGruppenFullført

-Karianne ØenPostenFullført

-Kirsti JevanEgen bedriftFullført

-Kjersti Aulin HeggemAgder EnergiFullført

-Kristin Eidem PedersenArbeidstilsynetFullført

-Linda AndreassenRadisson BLU CaledonienFullført

-Lisbeth Jensen GallefossUiAFullført

-Liv Jorunn HagenEgen bedriftFullført

-Maj-Kristin NygårdLillesand kommuneFullført

-Margareth WathnePostenFullført

-Marianne VigsnesVarodd/A3-RessursFullført

-Marianne VorraaUiAFullført

-Mona BjelkåsenNkomFullført

-Mona JohannessenSørlandet SykehusFullført

-Monica Lunde OlsenEgen bedriftFullført

-Randi Anita AanensenEgen bedriftFullført

-Sidsel Mjaaland EmanuelsenSparebanken SørFullført

-Solveig SchiaKr.sand kommuneFullført

-Susann Marie BurkeVaroddFullført

-Tone EllingsenKr.sand PolitiFullført

-Toril BrantzegNye VeierFullført

-Torill BrottveitReturkraftFullført

-Unni-Merethe KaarigstadSparebanken SørFullført

K60-64

1Toril BenjaminsenEgen bedrift31:26

-Anne Gro TengesdalNAV AgderFullført

-Anne Marie TjessemTeam MosjonFullført

-Anne Merete HalvorsrødBerg-HansenFullført

-Åse HauglandAgder FylkeskommuneFullført

-Astrid NilsenPostenFullført

-Barbro BerntsenNikkelverketFullført

-Berit Eikaas IngebretsenTeam MosjonFullført

-Berit H. MikalsenSørlandet SykehusFullført

-Berit Stavnheim PedersenEgen bedriftFullført

-Brith Jorun ÅteigenHMHFullført

-Britt Hilde HattremRadisson BLU CaledonienFullført

-Christin Elisabeth ProsgaardVarodd/A3-RessursFullført

-Eli JensenSørlandet SykehusFullført

-Elin PedersenKr.sand kommuneFullført

-Eva Sæthern ArnebergAgder FylkeskommuneFullført

-Gerd Eftevåg BjørgeHMHFullført

-Gro Lindvik RobstadStrømmestiftelsenFullført

-Hanne Katinka HofgaardKr.sand kommuneFullført

-Hellen SagaSiAFullført

-Inger Britt HøyåsenVarodd/A3-RessursFullført

-Inger OlsenEgen bedriftFullført

-Janne Hagen VangStatbilFullført

-Johanne Helle LianeEgen bedriftFullført

-Jorunn MørkesdalSparebanken SørFullført

-Kari Bergstad TredalNordic DoorFullført

-Karin Landa FrigstadSørlandet SykehusFullført

-Kirsten B. FauskeKr.sand kommuneFullført

-Konstanse SkeieHMHFullført

-Laila FjellheimOneCoFullført

-Laila RøinåsStatsforvalteren i AgderFullført

-May Tove AndveEgen bedriftFullført

-May-Britt HagerupTeam MosjonFullført

-May-Britt StifossSørlandet SykehusFullført

-Mona RosselandNOVFullført

-Rita HægelandEgen bedriftFullført

-Siri Bue TrædalKr.sand kommuneFullført

-Siri Marianne CowardStatbilFullført

-Solfrid VisteEgen bedriftFullført

-Solveig M. SolbergRadisson BLU CaledonienFullført

-Torhild HenriksenEgen bedriftFullført

-Torunn HellerenTelesportFullført

-Vera Ringdal FolkvordKr.sand PolitiFullført

-Wenche UllandEgen bedriftFullført

-Wenche WessmanEgen bedriftFullført

K65-69

1Odrun Arna GederaasUiA28:04

-Anne Grete LindelandUiAFullført

-Anni LundenEgen bedriftFullført

-Astrid GeelmuydenSiAFullført

-Aud Reidun HøigaardEgen bedriftFullført

-Aud Undheim AndersenNordeaFullført

-Berit HofvanderMulti RegnskapFullført

-Bjørg AsklandEgen bedriftFullført

-Eli HommeklandEgen bedriftFullført

-Elin B. SvallandEgen bedriftFullført

-Ella Synnøve IlløkkenEgen bedriftFullført

-Else BordenEgen bedriftFullført

-Kari BjørnaaliStatbilFullført

-Kjellaug GorisDNBFullført

-Klara SløgedalStatbilFullført

-Kristine OftedalNordeaFullført

-Lisbeth NilsenKr.sand kommuneFullført

-Liv GodtfredsenEgen bedriftFullført

-Marit Nodeland SødalKr.sand kommuneFullført

-May Britt AasgaardSørlandet SykehusFullført

-Møyfrid SandvikEgen bedriftFullført

-Ragnhild AuestadTeam MosjonFullført

-Reidun FidjeEgen bedriftFullført

-Ruth AarreKr.sand PolitiFullført

-Sigrun FossheimSørlandet SykehusFullført

-Thorhild Løvdal GundersenTeam MosjonFullført

-Venke TveitLøvenFullført

-Wenche HaalandEgen bedriftFullført

K70-74

1Anne RasmussenSørlandet Sykehus36:31

-Aase KiledalStatbilFullført

-Alfrid HånesKr.sand kommuneFullført

-Anne Grete Le PageEgen bedriftFullført

-Anne Karin BeurlingEgen bedriftFullført

-Anne Marie LøvslandKr.sand PolitiFullført

-Anne-Britt VaboEgen bedriftFullført

-Anny BjørnhomEgen bedriftFullført

-Berit TønnessenHMHFullført

-Bjørg MæselSørlandet SykehusFullført

-Bjørg-Eirin KilanderOptimeraFullført

-Brita Stav JohanssenEgen bedriftFullført

-Eldri KirkesolaArbeidstilsynetFullført

-Elin GundersenSørlandet SykehusFullført

-Ellen KnutsenSørlandet SykehusFullført

-Elna SkjebstadDNBFullført

-Grete JohansenEgen bedriftFullført

-Hildur HåverstadSørlandet SykehusFullført

-Inger Marie OudalstølCameron SenseFullført

-Kari HansenSørlandet SykehusFullført

-Kari KjelleEgen bedriftFullført

-Karin Elisabeth KlungresethSørlandet SykehusFullført

-Karin FedericiAgder EnergiFullført

-Kirsten SalthaugEgen bedriftFullført

-Lill VedalEgen bedriftFullført

-Lillian Knudsen NordbyKr.sand kommuneFullført

-Liv Marion ØinaEgen bedriftFullført

-Liv TenningenTeam MosjonFullført

-Magnhild IglebækStatbilFullført

-Olaug DrangeOptimeraFullført

-Randi S. FosselieEgen bedriftFullført

-Reidun GustafsonTeam MosjonFullført

-Solveig RasmussenSørlandet SykehusFullført

-Sølvi EvensenEgen bedriftFullført

-Turid GjerustadSørlandet SykehusFullført

-Unni LindebergDNBFullført

-Vibeke Holme TjømSørlandet SykehusFullført

-Wenche GraanerSørlandet SykehusFullført

-Wenche Karlsrud BergPensjonistFullført

K75-79

1Anne Marie PedersenKr.sand kommune34:22

-Ann Kate AskildsenKr.sand kommuneFullført

-Ann-Britt Skår DahlEgen bedriftFullført

-Ann-Elise RobertsenSørlandet SykehusFullført

-Anne Sofie GrindlandPensjonistFullført

-Anne Turid AndersenEgen bedriftFullført

-Åse ReinertsenEgen bedriftFullført

-Aslaug MosbyKr.sand kommuneFullført

-Aslaug WandsvikOptimeraFullført

-Bjørg Reidun RolandUiAFullført

-Eldbjørg LarsenOceaneering RotatorFullført

-Elin Aaberg JohansenEgen bedriftFullført

-Ellinor MikalsenHuntonitFullført

-Ester HauglandEgen bedriftFullført

-Eva HaugedalEgen bedriftFullført

-Gunhild SvenningsenEgen bedriftFullført

-Inger-Grethe VaboCaverion NorgeFullført

-Jorun RoaldEgen bedriftFullført

-Karen Marie LiedKr.sand kommuneFullført

-Kirsten SpikkelandKr.sand kommuneFullført

-Lilly Ragnhild FrivoldEgen bedriftFullført

-Liv Jorun AsklandKr.sand kommuneFullført

-Liv SkrettingEgen bedriftFullført

-Marit Lauvrak EllefsenDNBFullført

-Randi MellingsæterDagfin SkaarFullført

-Rose Laura JohansenRadisson BLU CaledonienFullført

-Siri HenriksenPensjonistFullført

-Sissel Beate SørensenEgen bedriftFullført

-Wenche FastTeam MosjonFullført

K80-84

-Bjørg Hanna LundOSM OffshoreFullført

-Bjørg StaalesenEgen bedriftFullført

-Lise JohannessenSeniorFullført

K85-89

-Gudveig JørundlandEgen bedriftFullført

M10-14

-Adrian Valenzuela OmaEgen bedrift19:12

-Emil Holte-YttriEgen bedrift27:49

-Matteus Høivik EngeEgen bedrift19:26

M20-24

1Truls KlunglandHennig-Olsen Is15:16

M25-29

1Abraham PettersenEgen bedrift15:34

2Sondre OlsenEgen bedrift17:25

M30-34

1Marius EngelandHennig-Olsen Is16:02

2David OmaElkem Fiskaa17:03

3Olav Sommerset RisdalNikkelverket21:17

4Ola AlmvikEgen bedrift22:37

5Håkon PuntervoldEgen bedrift23:30

6Christian Vildalen RindenGumpen Gruppen23:35

7Joakim SkoltPwC25:41

8Kristian Johan ÅvitslandGumpen Gruppen30:02

9Lorentz SalvesenStudent31:34

10Giovanni Geir MontanaresEgen bedrift33:44

-Daniel ReinhartsenNikkelverketFullført

-Freddy OpheimEgen bedriftFullført

M35-39

1Jørund SchiefloeKr.sand Løpeklubb18:01

2David PedersenOptimera19:37

3Magnus WesterfjellAzets20:22

4Øystein Heggernes AlvestadEgde23:41

5Roger LeaEgde23:42

6Miguel PereiraNOV24:31

7Thor Håkon Bang HansenPoint Taken24:44

8Julian RasmussenPoint Taken45:30

-Allan Tambini FinnestadBlink trafikkskoleFullført

-André AndersenPoint TakenFullført

-Arnstein Bernt OlsenNOVFullført

-Atle AasgaardRambøll NorgeFullført

-Jan Erik PaulsenNikkelverketFullført

-Jan-Helge HolstEgen bedriftFullført

-Jostein Berge LogKPMG SørlandetFullført

-Kjetil HauglandBouvet NorgeFullført

-Morten SevilhaugIdrettensFullført

-Ronald PolenzPhoneroFullført

-Trond Vidar ThorsenRejlersFullført

M40-44

1Tarjei BreiteigAgder Energi16:08

2Håkon Arne HellesengEgde17:48

3Raymond MoyNikkelverket17:57

4Tommy SkjørtorpBico18:24

5Erik SørensenKSI22:00

6André RoqueNOV22:03

7Kjell Erik KristiansenVarodd/A3-Ressurs28:01

8Christian Jimenez PerezMeny Christiansand29:50

-Filip SegersSørlandet SykehusFullført

-Glauco Ribeiro de MeloHMHFullført

-Kjetil KruseNikkelverketFullført

-Markus MedinaNikkelverketFullført

-Ronny MartensHuntonitFullført

-Thomas DønnestadRepstadFullført

M45-49

1Erlend MaldeStatbil18:23

2Bjarne FærestrandGlobalConnect18:30

2Roger Arne JohnsenNikkelverket18:30

4Torgeir RøynlidVA Vegvesen18:35

5Knut Funderud SyrtveitAgder Energi20:27

6Ingvald GrimstveitEgen bedrift20:46

7Torjus ÅkreNikkelverket21:38

8Lars Jørgen PetersonKr.sand kommune22:51

9Bjørn-Erik EngeKr.sand kommune23:24

10Einar MorlandstøGumpen Gruppen23:39

11Harald HodnemyrEgen bedrift24:49

-Håvard GlendeKr.sand kommuneFullført

-Lars Jarle YttriNOVFullført

-Markus BrunoPhoneroFullført

-Martin UnhjemEgen bedriftFullført

-Svein Olav SkulandEgen bedriftFullført

M50-54

1Tom Egil RosselandHMH17:22

2Håvard FlåEgen bedrift17:55

3Gunnar MollestadEgen bedrift21:04

4Rune SalthaugAgder Energi23:37

5Bjørn Tore HaugenCameron Sense24:02

6Jarl SindlandEgen bedrift24:44

7Børge WettelandMizuno Norge26:15

-Ådne Prestø LieNikkelverketFullført

-Dag SvingenT.O. SlettebøeFullført

-Espen ØenNAV AgderFullført

-Flemming OlsenEgen bedriftFullført

-Geir StrandSchindlerFullført

-Gunnar HaraldstadT.O. SlettebøeFullført

-Hans Jørgen BeckmannKr.sand PolitiFullført

-Jan Erik SmithsenEgen bedriftFullført

-Jens Petter KittelsenPhoneroFullført

-Ørjan PeersenKruse SmithFullført

-Per Otto SmithsenTollvesenetFullført

-Roald NilsenHuntonitFullført

-Robert GustavsenTelenorFullført

-Rune NilsenHydro VigelandFullført

-Steinar JustnesHuntonitFullført

-Sverre LarsenTeam MosjonFullført

-Tony HalsallEgen bedriftFullført

-Tor Henning LienNOVFullført

-Ulrich DalsethEgen bedriftFullført

M55-59

1Geir JernæsEgen bedrift17:10

2John Torgeir RolandKBR18:21

3Svein Gunnar OlsenPwC19:20

4Paul NilsenGumpen Gruppen19:53

5Morten TemmerudRambøll Norge22:39

5Oddvar BorgersenCameron Sense22:39

7Jørund FjærbuBlatchford Ortopedi24:42

8Jon Olav UpsalVA Vegvesen24:51

8Vidar LundevoldHuntonit24:51

10Asbjørn Geir JohannesenVarodd/A3-Ressurs35:46

-Åge MørkesdalSparebanken SørFullført

-Alf Gunnar UllebergElcom SørFullført

-Arild BerganT.O. SlettebøeFullført

-Dag Inge EspelandEgen bedriftFullført

-Eilef StallelandHellvik Hus SøgneFullført

-Frank IversenKr.sand kommuneFullført

-Fredrik EngeEgen bedriftFullført

-Geir Brekke OlsenT.O. SlettebøeFullført

-Geir StrayEgen bedriftFullført

-Gøran SandstrømEgen bedriftFullført

-Håkon SkjoldenEgen bedriftFullført

-Harald UlsteinNordeaFullført

-Helge Woxeng NygårdNorgesplasterFullført

-Jan Dille WahlKr.sand kommuneFullført

-Morten SakariassenKr.sand kommuneFullført

-Pemba Lama TamangCameron SenseFullført

-Per Ole Lie LavreEgen bedriftFullført

-Svein Arne BerntsenSørlandet SykehusFullført

-Svein IvedalVarodd/A3-RessursFullført

-Svein O. OlsenCameron SenseFullført

-Svein-Olav NordihusOneCoFullført

-Terje LarsenNikkelverketFullført

-Terje MoxnesNOVFullført

-Terje NandrupEgen bedriftFullført

-Thor Magne StifossHuntonitFullført

-Tor BerganNikkelverketFullført

-Tor Inge SagedalEgen bedriftFullført

-Tung Hua HsiungNikkelverketFullført

-Vigleik BjørheimSørlandet SykehusFullført

M60-64

1Lasse JohnsenAdv.f. Myhre & Johnsen19:06

2Bjørn KristensenAgder Fylkeskommune21:32

3Svein OlsenEgen bedrift21:40

4Pål Alfred LarsenStatbil22:09

5Audun Wilhelm JensenHennig-Olsen Is22:18

6Lars Helge FossdalSørlandet Sykehus22:56

7Geir Allan HolteSchindler23:07

8Arild Magne GundersenEgen bedrift23:25

9Morten PaulsenVisma24:17

10Trygve DøbleAgder Energi24:40

11Arne B. AndersenStatbil26:19

-Arne MyklebostEgen bedriftFullført

-Bjørn Ivar KulienEgen bedriftFullført

-Dag BrekkanTeam MosjonFullført

-Finn Egil OlsenHMHFullført

-Halvor Coward OlsenHuntonitFullført

-Henning HolstEgen bedriftFullført

-Jan JensenEgen bedriftFullført

-Jan Ragnar LarsenEgen bedriftFullført

-Joar KvaaseOteraFullført

-Morten OmdalSørlandet SykehusFullført

-Øivind HagenElkem FiskaaFullført

-Ole Gunnar SørliNordeaFullført

-Ole Michael LossiusBRGFullført

-Øystein BakkeTollvesenetFullført

-Øyvind TrædalNikkelverketFullført

-Paal Ingvar HermansenTeam MosjonFullført

-Roald StallemoPostenFullført

-Rolf Harald BodinTollvesenetFullført

-Sigbjørn LieJernbanenFullført

-Stein Jarl ØynaEgen bedriftFullført

-Tor Arild RysstadValle SparebankFullført

-Tore LangaardPostenFullført

-Trond AndersenCBFullført

-Trond BirkedalLandmåler SørFullført

-Trond RobstadTratec NorconFullført

-Trygve KolrudNikkelverketFullført

-Vidar BerglandHuntonitFullført

-Vidar SannesLSKFullført

M65-69

1Rune LøklingNikkelverket17:53

2Arild MoenTangen vgs21:43

3Arnfinn FolkvordNikkelverket22:15

4André BardoffEgen bedrift25:01

5Hans Kristian ArnesenEgen bedrift25:10

6Terje Cederberg HansenKr.sand kommune27:10

7Arvid BrattlandGumpen Gruppen28:15

-Alf HaalandEgen bedriftFullført

-Alf Steinar VikesåEgen bedriftFullført

-Arild AurebekkGumpen GruppenFullført

-Asbjørn NarvestadRepstadFullført

-Egil MongstadStrømmestiftelsenFullført

-Erik DyngvoldEgen bedriftFullført

-Geir Arne IglebækHMHFullført

-Inge SolbergRadisson BLU CaledonienFullført

-Jan Martin DrivdalHMHFullført

-Jon MatreEgen bedriftFullført

-Kristian LangelandHMHFullført

-Magne Reier JørgensenSørlandet SykehusFullført

-Nils BjørgeHMHFullført

-Nils Martin PedersenSparebanken SørFullført

-Odd Gaute DrivdalEgen bedriftFullført

-Øivind GundersenTeam MosjonFullført

-Per AasgaardHMHFullført

-Per Arvid TredalFuture ProductionFullført

-Per KvinlaugEgen bedriftFullført

-Roald BorgemyrTelesportFullført

-Rune BerentsenStatbilFullført

-Sigmund BergEgen bedriftFullført

-Svein B. SødalPentagonFullført

-Svein Erik MarumDagfin SkaarFullført

-Svein Helge MollestadTeam MosjonFullført

-Terje TaraldsenTeam MosjonFullført

-Vidar HåverstadEgen bedriftFullført

M70-74

1Edgard EllertsenNikkelverket20:39

2Paul JoreidTeam Mosjon23:49

3Aslak BjotveitStatbil24:27

4Jan Magne StrandbergSchindler26:30

5John Sigve HaarrKr.sand kommune27:28

6Arve AakreEgen bedrift29:32

7Asbjørn AbrahamsenEgen bedrift36:13

-Arild VehusTeam MosjonFullført

-Arne AbrahamsenNordeaFullført

-Arne LelandOptimeraFullført

-Bengt Oliver KlemoBerry Packaging NorwayFullført

-Bjørn UsterudEgen bedriftFullført

-Erik GeelmuydenEgen bedriftFullført

-Hans Gustav BeurlingEgen bedriftFullført

-Harald MyhreNikkelverketFullført

-Helge Eg JohansenEgen bedriftFullført

-Helge TønnessenDNBFullført

-Inge Torrey TjømKBRFullført

-Jan A. EidemFædrelandsvennenFullført

-Jan Tore JørgensenStatbilFullført

-Jens StienPostenFullført

-Johannes OudalstølCameron SenseFullført

-Kai KårikstadRejlersFullført

-Kåre VestølElkem FiskaaFullført

-Kjell BjærumAgder EnergiFullført

-Kjell Egil GjerdeIdrettensFullført

-Kjell Sverre LandeliusTeam MosjonFullført

-Knut FosselieTeam MosjonFullført

-Kristen BueTeam MosjonFullført

-Mardon DrangsholtNordeaFullført

-Oddmund SjøveianKr.sand kommuneFullført

-Oddvar VårdalKr.sand kommuneFullført

-Odfinn LokaNordeaFullført

-Ole Vium OlesenLandmåler SørFullført

-Øystein EdvardsenRadisson BLU CaledonienFullført

-Per Otto OseJernbanenFullført

-Reidar Stav JohanssenEgen bedriftFullført

-Roald MæselAgder EnergiFullført

-Sigmund SalthaugEgen bedriftFullført

-Stein ErikssenNordeaFullført

-Svein ØderudKr.sand kommuneFullført

-Terje OsnesAgder FylkeskommuneFullført

-Tom LindelandEgen bedriftFullført

-Tor Arild OftedalEgen bedriftFullført

-Tor Helge FosselieHMHFullført

-Tor PedersenStrai KjøkkenFullført

-Tore Brunov LarsenPensjonistFullført

-Tore HeidenreichTeam MosjonFullført

-Yngvar StiansenKr.sand kommuneFullført

M75-79

1Andreas Bjørnsgaard-AndersenEgen bedrift24:24

2Tore BerntsenAgder Fylkeskommune27:13

3Øystein StamlandEgen bedrift29:01

4Gunnar Kristian VindenæsLSK47:44

-Åge HolgersenNikkelverketFullført

-Egil Koestøl HansenEgen bedriftFullført

-Gunnar A. NordbyAgder EnergiFullført

-Gunnar FossestølEgen bedriftFullført

-Gunnar Johan IglebækAgder EnergiFullført

-Håkon KiledalStatbilFullført

-Hans A. DrangeOptimeraFullført

-Helge BreenNordeaFullført

-Helge SimonsenEgen bedriftFullført

-Helge StrømAgder EnergiFullført

-Hilmar Tony OpdahlEgen bedriftFullført

-Ivar KaafjordTeam MosjonFullført

-Jack HansenEgen bedriftFullført

-Jan Åge EsperåsRadisson BLU CaledonienFullført

-John Valentine Le PageSeniorFullført

-Jon HegglandPostenFullført

-Kai GybergVaroddFullført

-Kåre EidsaaKr.sand kommuneFullført

-Kåre IglebækEgen bedriftFullført

-Kjell Åge MyklandEgen bedriftFullført

-Kjell I. SvendsenRadisson BLU CaledonienFullført

-Kjell TønnessenTelesportFullført

-Leiv TorstveitEgen bedriftFullført

-Odd WandsvikOptimeraFullført

-Øivind FredriksenOptimeraFullført

-Svein RolandNordeaFullført

-Sven Erik FagermannLSKFullført

-Sverre StrømmenEgen bedriftFullført

-Tor Erik WaslandKr.sand kommuneFullført

-Toralf AsklandEgen bedriftFullført

-Torbjørn LiedKr.sand kommuneFullført

-Tore TangenKr.sand kommuneFullført

M80-84

1Kjell Andreas KnudsenPensjonist26:38

2Harald FlåDNT Sør30:30

3Oddvar AbrahamsenOptimera39:00

-Arne HauglandTratec NorconFullført

-Hans Gunter BjerkemoRadisson BLU CaledonienFullført

-Jan Ove OlsenEgen bedriftFullført

-John Arvid LieEgen bedriftFullført

-Paul AskildsenEgen bedriftFullført

-Sverre SørensenEgen bedriftFullført

M85-89

-Bjørn EkbergEgen bedriftFullført

-Einar JørundlandEgen bedriftFullført

-John SelandAgder FylkeskommuneFullført

-Per Steen SandellNikkelverketFullført

Resultater – Milslukeren (7 km)

K30-34

1Malin Frestad NygaardSørlandet Sykehus45:49

K35-39

-Eva Helén TandbergEgen bedriftFullført

-Johanne Røssland NupenSørlandet SykehusFullført

K40-44

1Teresa PhamKr.sand kommune48:37

K45-49

1Trine Holmer-HovenEgen bedrift41:45

-Heidi Elisabeth HauglandTeam MosjonFullført

K50-54

1Dung Tuyet NguyenEgen bedrift42:37

-Brita BøhnEgen bedriftFullført

-Ellen Marie NordbøHandelsbankenFullført

-Jenny AamodtOneCoFullført

-Thuy DinhHennig-Olsen IsFullført

-Vibeke BueklevRepstadFullført

K55-59

1Inger Britt BakstadTeam Mosjon46:05

2Siri Marit AaslandTeam Mosjon48:04

3June PettersenMulti Regnskap56:59

4Mona GuttormsenMulti Regnskap61:30

-Anne-Britt FrivollTangen vgsFullført

-Annett Theiss SøgaardKruse SmithFullført

-Gunn GrødemKr.sand kommuneFullført

-Inger Margrethe FidjeKr.sand kommuneFullført

-Inger ReinhartsenOneCoFullført

-Jane Lolholm EidsåSørlandet SykehusFullført

-Linda Næsager NesseSørlandet SykehusFullført

-Mari-Anne HallandvikKr.sand kommuneFullført

K60-64

-Enny-Karin VindheimKr.sand kommuneFullført

-Inger LygreKr.sand kommuneFullført

K65-69

1Margaret Anne HealdKr.sand kommune45:55

2Kjellaug FjordheimSørlandet BBL57:56

3Elin StrayVA Vegvesen62:00

-Arnhild TrygslandNAV AgderFullført

-Marit NotlandEgen bedriftFullført

-Nina SunnåsEgen bedriftFullført

-Turid HøgbergHandelsbankenFullført

-Vigdis HåbeslandAgder FylkeskommuneFullført

K70-74

1Ann Lisbeth ThomsenEgen bedrift57:20

-Arnhild KristiansenEgen bedriftFullført

-Bjørg MyklandPostenFullført

-Elin Pedersen SundtjønnKr.sand kommuneFullført

-Reidun Rosander TønnesenNAV AgderFullført

M25-29

1Johannes BakkelundElkem Fiskaa37:07

2Jakob Øen StrandEgen bedrift40:23

3Sindre TveitKr.sand kommune44:28

4Peder Hauge SørensenKPMG Sørlandet48:26

M30-34

1Jørgen Solli Strøm-OlsenTrucknor Kr.sand31:53

2Magnus Frestad NygaardViaNova33:49

M35-39

1Lars Klemet JakobssonElkem Fiskaa39:44

2Ferdinand FredriksenBravida40:07

3Kristian EmanuelsenNOV45:11

-Kristian JortveitNikkelverketFullført

M40-44

1Morten André Solberg RødlandKSI/GSI39:21

2Vidar AndersenSkanska40:09

3Jarle OlsenEgen bedrift42:21

4Erland Møll FørdeElkem Fiskaa44:42

5Samir KolukcijaVA Vegvesen45:59

M45-49

1Ståle ThortveitKr.sand kommune38:20

2Fernando José Bravo OlguinSiA40:00

3Terje HeiselTratec Norcon43:23

-Tor Ivar MjålandGlobalConnectFullført

M50-54

1Gisle Martens HandegaardHennig-Olsen Is41:29

2Rune SolhøiEgen bedrift42:15

3Nils Jørgen HellandEgen bedrift42:38

4Johan HeideElkem Fiskaa44:03

5Espen JohnsenKr.sand kommune47:55

6Erlend Hordvik OlsenLandskapsentrepr.53:07

-Are SætervadetEgen bedriftFullført

-Bernt SimonsenNOVFullført

-Martin Johan VindheimTeam MosjonFullført

M55-59

1Jan Kåre EriksenKr.sand Politi40:31

2Morten Willy EriksenKr.sand Politi41:25

3Alf Helge FredriksenEgen bedrift45:38

4Bjørn Olav SlotteOceaneering Rotator48:39

5Peder SletfjerdingNOV51:20

6Ole Johan BueklevRepstad63:45

-Ivar FossdalHuntonitFullført

-Jostein FidjeElkem FiskaaFullført

-Sigurd LundTeam MosjonFullført

-Tom Kjetil MurbergEgen bedriftFullført

-Yngvar KiledalHandelsbankenFullført

M60-64

1John ZahlCameron Sense47:38

2Arvid HaaverstadEgen bedrift53:05

-Hans Petter BentsenSørlandet SykehusFullført

-Jan Øyvind PedersenAgder FylkeskommuneFullført

-Jon Steinar ViervangSparebanken SørFullført

-Robert CowardKr.sand kommuneFullført

M65-69

1Bjørn Dag TruchsTeam Mosjon44:35

2Claudio SotoTeam Mosjon50:21

3Bruce BergendoffEgen bedrift54:24

4Carl Georg OmdalNAV Agder56:50

5Roy SheppardCB60:17

-Bjørn ReinhartsenOneCoFullført

-Geir GundersenKr.sand SkruefabrikkFullført

-Øyvind TorgersenKr.sand kommuneFullført

M70-74

1Torbjørn PaulsenVisma52:18

2Alf GurandsrudLandmåler Sør52:57

-Anders TorbjørnsenJernbanenFullført

-Arne Tolli PedersenKr.sand kommuneFullført

-Bjørn Egil HansenElkem FiskaaFullført

-Hans Petter RuudAgder EnergiFullført

-John Magnus HumborstadTeam MosjonFullført

-Odd Øyvind FløysvikPostenFullført

-Øystein VesterhusNikkelverketFullført

-Svein GrummedalNOVFullført

M75-79

1Knut PilskogFirenor62:01

2Sigbjørn SpikkelandSørlandet Sykehus64:12

-Arnsten AriansenEgen bedriftFullført

-Erik Bugge NilsenEgen bedriftFullført

-Gunnar Magne KåsaAgder EnergiFullført

-Jan Reinhard HansenEgen bedriftFullført

-Karl Ivar MoenCaverion NorgeFullført

-Svein Arne AndreassenTelesportFullført

-Willy PettersenOceaneering RotatorFullført

M80-84

1Borgar HauglandTeam Mosjon69:21