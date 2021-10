Stoppet motstanderen i første runde

TØNSBERG: I det nasjonale boksestevnet i TK-hallen i Tønsberg lørdag stilte Grimstad Bokseklubb med to utøvere.

Senior lett weltervekt:

Mohammad Wakili, Grimstad BK vs. Fredrik Endresen Aasheim, Ørnulf IF.

Mohammad styrer kampen fra første sekund og holder presset. Han inner ut av motstanderen, unngår slagene, blokkerer bra og treffer selv med noen gode kombinasjoner. I siste minutt av runden treffer Mohammad med noen slag som fører til telling på Ørnulf-bokseren.

Dette benytter Mohammad seg av og følger opp med flere bra kombinasjoner som fører til ny telling. Han vinner kampen med seier på RSC1, ettersom dommeren stopper kampen allerede i første runde.

Junior tungvekt:

Kristiyan Venkov Mavrov, Grimstad BK vs. Alekhan Ilesovitsj Arskhanov, Sportsklubben av 1909

Kristiyan blir tatt litt på sengen i de første slagkombinasjonene i kampen og tar imot et par unødvendige treffere. Det får ham også til å skjerpe seg og han tar i igjen forspranget i løpet av runden. Kristiyan blir likevel overrasket i sluttsekundet og må ta imot en treffer fra en god motstander. Andre runde er en jevn god runde med god boksing fra begge. I tredje runde er Kristiyan virkelig på jakt og styrer runden med noen gode treffere. De kommer litt for sent og det holder ikke til seier. Dermed blir det tap med dommerstemmene 0–3.