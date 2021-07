SANDEFJORD: 20. juni gikk smittevernnivået over til trinn 3, som endelig tillot å gjennomføre seilsportsligaarrangementer. Sesongens første stevne fant sted 10.-11. juli i Sandefjord. Vi fra Grimstad Seilforening (GSF) stilte i elitedivisjonen. Årets mål er å kvalifisere oss til Champions League, der de fire beste lagene fra hvert land hvor det seiles i ligaformatet, kan seile.

Vårt lag besto av August Austefjord, Georgios Nikoltsis, André Ugland og Thomas Gjesteland, med sistnevnte som debutant i seilsportsligaen. Lars Ingeberg var med som trener.

Han brukte observasjoner fra land, tracking og analyseverktøy for å gi instrukser og tilbakemeldinger til seilerne. Ingeberg var også med som trener da GSF vant bronse i nordisk mesterskap i Åland i 2019.

Sandefjord bød på masse regn og lett og varierende vind lørdag. Vi taklet forholdene veldig godt og med serie 2, 1, 1, 4, 1 ledet vi eliteserien etter første dag.

Søndagen ble en solfylt dag med ordentlig solgangsbris som økte utover dagen. Søndagen startet bra for oss, som fortsatt ledet eliteserien etter dagens to første seilaser.

Selv om vi ledet begge de siste seilasene, fikk vi tvist i spinakkeren, som gjorde at vi mistet dyrebar tid mot konkurrentene og endte med serie 2, 1, 2, 3 og på tredjeplass totalt. Åsgårdstrand vant og Arendal havnet på andreplass.

Veldig bra seiling gjennom hele helgen har bekreftet for oss at treningen har gitt resultater, og med en tredjeplass i første stevne ligger vi godt an til å klare årets mål om å kvalifisere oss til Champions League.