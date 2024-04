Jubelen sto i taket og allsangen runget i garderoben da det var klart at årevis med arbeid har båret frukter.

Flest mulig lengst mulig, det nikkes anerkjennende rundt bordene når klubber og trenere samles. Dessverre blir det nok altfor ofte kun dette: fine ord på seminarer og «nikking rundt bordene». Når prisen skal betales på arenaene, når alle skal med uavhengig av ferdigheter og vinnerinstinkt. Når resultatene i barne,- og ungdomsidretten ikke tilfredsstiller forventningene og «alle de andre lagene topper lag», krever det integritet å ikke gi etter.

Runar Birkeland og Ole Christian Hapnes er trenerparet som har ledet guttene stødig mot mesterskapet i år. Disse to trenerne har faktisk ledet flesteparten av spillerne fra tidlige barnehåndballsår. Guttene som jubler på bildet over har ikke vært vant til å vinne håndballkamper i ung alder, det er for de aller fleste av dem første gangen de vinner noe som helst i håndballen.

Eller har de vunnet noe større?

«Idretten er én av de viktigste arenaene for inkludering og fellesskap».

Sitatet er hentet fra en kronikk som belyser viktigheten av å holde flest mulig lengst mulig i idretten. Det er en tendens til at altfor mange trenere og klubber altfor tidlig identifiserer talenter. Talentidentifisering som man heldigvis i større og større grad forstår at egentlig oftest er en identifisering av hvem som er tidligst utviklet.

Guttene på bildet over har vært heldige og har hatt trenere som har sett det større bildet. De har hatt blikket på hva som virkelig betyr noe: tilhørighet, vennskap, trygge arenaer og de har fått tid til å blomstre.

Guttene hadde således allerede vunnet den gjeveste prisen allerede før regionmesterskapet ble landet. Når så i tillegg årevis med tålmodighet og utallige sportslige nederlag krones med gull til slutt, sier vi ikke nei takk til pose og sekk!

Heia AK28!