UTØVERBLOGG: Vi er flinke til å skape våre egne fortellinger fra minner og fotografier. Vi suger til oss historiene vi vokste opp med, påvirket av vår familie, musikk, litteratur og TV-skjermen. Som jeg pleier å fortelle mine elever på Vennesla videregående, og som min gamle engelsklærer Michael Prince fra Universitet i Agder fortalte meg, drives vi alle av fortellinger og mytologi. Men av og til, midt i alt dette, kan jeg glemme at jeg alltid har makten til å endre min egen fortelling på den måten jeg selv velger, noe som førte meg til å ta et års pause fra jobben og flytte til Thailand for å trene og kjempe.

Her sitter jeg på en tilfeldig kafé i Bangkok, og jeg kan ikke la være å reflektere over privilegiet det er å kunne forfølge en av mine drømmer. Jeg var 22 år gammel første gang jeg besøkte Thailand. Treneren min og grunnleggeren av Oksa Muay Thai i Kristiansand, Glenn Jarlsby, inviterte medlemmene fra klubben til å reise sammen med familien sin til Koh Samui, for å trene og oppleve Thailand.

Mistet pappa

Det skulle bli en av mine beste opplevelser noensinne, og jeg ville alltid drømme om å komme tilbake for et lengre opphold for å se om jeg hadde det som skulle til for å være en nak muay (thai-fighter). Imidlertid ble jeg opptatt med å fullføre utdanningen min, noe som førte til karrieren min som lærer, og plutselig, 12 år senere, satt jeg en dag og lurte på hvorfor jeg aldri hadde motet til å jage den drømmen.

I løpet av ei uke eller så, bestemte jeg meg for å ta et års permisjon fra jobben. Gjennom litt sparepenger, fantastisk støtte fra venner og familie, samt Cultiva Ekspress og en sponsor, kunne jeg få turen til å skje.

Turen har vært en berg-og-dal-bane så langt. De første månedene med trening var preget av skader og infeksjoner, og til og med tapet av faren min. Jeg fikk noen gode uker med trening mens jeg tilpasset meg, men så hadde jeg uflaks og måtte ta tid til å lege meg, samt ta en rask tur hjem til Norge.

Gode støttespillere

Kroppen er dessverre ikke 22 år lenger. Tvilen begynte å snike seg innpå. Var dette en stor feil? Kastet jeg bort tiden og pengene mine? Hodet mitt var fylt med narrativ jeg antok at samfunnet og kulturen min forventet av meg. Imidlertid visste jeg at selv om jeg mislyktes som fighter, var beslutningen om å prøve viktigere enn resultatet. Jeg var fornøyd hjemme med å undervise, coache og trene, men det var noe som fortalte meg at jeg trengte en endring. Som beatforfatteren William Burroughs skrev: «Når du slutter å vokse, begynner du å dø.»

Hvis denne turen har lært meg noe, så er det at mot, utholdenhet, litt disiplin og det å følge magefølelsen din, kan få deg gjennom mer enn du noen gang kan forestille deg. Selv om jeg ikke fikk kjempe, innså jeg at bare møtene og læringen fra alle de fantastiske menneskene som utgjør muay thai-fellesskapet ville være verdt turen. Jeg føler at tidligere tvil om å kjempe har avtatt, nå som jeg trener og kjemper som om hver kamp kan være min siste. Jeg nyter turen og ser fram til hva resten av turen vil bringe.

Foto: Angie Wong

En fighter står alene i ringen, men veien ditt går man ikke alene. Uten laget rundt meg hadde jeg aldri kommet veldig langt. Min gode venn og trener Arve Fosseli fra Oksa Muay Thai er alltid bare en telefonsamtale unna. Min styrketrener Hans Jørgen Rulffs coacher meg videre via god online-trening. Og ikke minst god hjelp og veiledning fra muskelterapeuten min Toni Tando fra Solsiden PT Senter, fysioterapeuten Christina Sandvang Omfjord og mental trening via Hilde Nævestad. Sammen sørger de for at jeg er den sterkeste og beste versjonen av meg selv før jeg går inn i ringen.

Tøffe VM-kamper

I februar var kroppen min endelig god nok til å gå inn i ringen, og jeg grep sjansen til å konkurrere i WBC World Championship som ble holdt her i Bangkok rett utenfor den kjente Lumpinee Stadium. Det var åtte sterke konkurrenter fra hele verden i vektklassen min, og jeg slo Singapore i den første kampen. Den neste kampen var mot Sveits, og til tross for at laget mitt og jeg trodde jeg hadde gjort nok til å vinne, var ikke dommerne enige, og jeg dro hjem med bronsemedaljen. Jeg var skuffet, men glad for å bli kvitt ringrusten og var sulten på mer.

Angie Wong (f.v.), Jørgen Pedersen (WBC-landslagstrener), Fabian Francis (vant VM-sølv), Brandon Trung Moen (vant VM-bronse) og trener Fang fra PK Saenchai Muay Thai Gym. Foto: Privat

Fra kampen mot Sveits i verdensmesterskapet. Foto: Sam McCormack Gray Photography

Fra kampen mot Sveits i verdensmesterskapet. Foto: Sam McCormack Gray Photography

Som fighter aksepterer du at det alltid vil være noe galt med kroppen din til en viss grad, men da jeg fikk muligheten til å kjempe på Rajadamnern Stadium, en av de mest kjente stadionene i Bangkok, kunne jeg ikke si nei. Tidlig i april kjempet jeg mot en tøff tyrkisk motstander, og jeg vant på knockout i andre runde via knær til kroppen.

Trener padjai til venstre og trener Fang til høyre etter kampen mot Tyrkia. Foto: Angie Wong

Den intense og korte følelsen av den seieren i ringen, gjorde hver hindring det året verdt det. Det er umulig å forklare følelsen av å få en hardt fortjent seier i ringen. Få ting i livet får deg til å føle deg så levende. Jeg hørte til og med noen rope ut: «Norge» flere ganger fra publikum et sted under kampen. Jeg rakk så vidt å gå ut av ringen, før en mann kom løpende bak mens han fremdeles ropte ut: «Norge». Det var visst en nordmann på ferie som syntes det var veldig kult å se en nordmann dra inn en god seier.

Ny lærepenge

På veien bestemte jeg meg for å ta noen nettkurs via Norges idrettshøgskole om idrett, bærekraft og utviklings- og fredsprogrammer. Jeg elsker tanken på å bruke idrett som et verktøy for å skape noe godt. Sammen med litteratur, er det beste ved å undervise uten tvil å bringe gleden av thaiboksing og poesi til mine elever. En av mine favorittfilmer er Ridley Scotts «Kingdom of Heaven», der Balian har en latinsk frase brent inn i bjelken på smien sin: «Hva slags mann er en mann som ikke gjør verden bedre?»

Jeg håpet å hoppe tilbake i ringen så snart som mulig, men dessverre traff min tyrkiske motstander meg godt med en albue i hodet som resulterte i et pent kutt. Stadionlegen sydde det sammen, men da jeg gikk til sykehuset uka etter for å ta ut stingene, fortalte legen meg at den som sydde meg opp gjorde en så dårlig jobb at legen måtte åpne såret igjen og sy det på nytt. En annen lærepenge.

Legen fortalte meg at den som sydde meg opp gjorde en så dårlig jobb at legen måtte åpne såret igjen og sy det på nytt. Foto: Privat

Jeg har noen måneder igjen her i Thailand, før jeg drar tilbake til Norge for å undervise neste semester. En ting vet jeg. Uansett hva som skjer, og hvor enn mine neste skritt leder meg, vil jeg gjøre mitt beste for å kjempe og få mest mulig ut av opplevelsene som venter meg.

