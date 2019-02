Sørlending vant NM-gull

TOTEN: Eirik mente før helgas første renn at han håpet å kunne være med å kjempe om en topp fem-plassering på en toppdag.

Normalprogrammet fredag ble en spennende konkurranse for Eirik med skyteresultetet 0-0-2-0. Han viste strålende takter i sporet og vant med 7,3 sekunder ned til andremann.

Eirik kapret nok en sterk plassering på lørdagens sprint med 8.plass. Søndag leverte han en ny imponerende prestasjon på øvelsen duo-stafett sammen med seniorutøveren Espen Uldal fra Birkenes. Duoen ble nummer to.

Fotballgutt

Eirik er født i mai i 2000 på Nome og som om ung idrettsgutt var det fotball som var den store lidenskapen. Han var stadig ute med fotballen og drev også med innendørs skyting. Da han var rundt ti år, begynte han å gå lysløyerenn som skigruppa i idrettslaget arrangerer når snøen ankommer i sør. Det var vanskelig å sparke fotball i snøen og Eirik ønsket noe å drive med på vinterstid.

Vinteren da Eirik var ti år gammel arrangerte skigruppa og Hans Ivar Lasen familiedag i skiløypene. Eirik prøvde skiskyting med lasergevær og har siden den dagen vært aktiv som skiløper.

Han har opp gjennom trent sammen med to andre gutter fra Marnardal, Anders Usland og Torje Usland Dahl. Eirik som yngst av disse tre har virkelig hatt utbytte av motivasjonen de gir til hverandre. Det har vært og er fortsatt et lite skiskytter-miljø i Marnardal, og det er veldig positivt for videre utvikling og for yngre utøvere som kommer.

Gode støttespillere

Marnardalsguttene har trent på skiskytteranlegget i Holum med fedrene som trenere. Tore Dahl og Arne Erik Nome har stilt opp som trenere i alle år og lagt ned mange timer for å tilrettelegge for gode treningsmuligheter. Nils Bernt Rinde fra Holum, en av Norges beste skyttere, har delt med sine kunnskaper og bidratt til at Eirik har hatt gode skyteresultater over flere år.

Med god hjelp av flere lokale og engasjerte hjelpere har det også blitt laget en skytebane på Birkeland som har blitt brukt under treningsarbeidet. En viktig støttespiller for Marnardals skiskyttere har vært den lokale børsemakeren Larsen med Hans Ivar Larsen som har stilt opp som trener, motivator og med topp utstyr.

For tre år siden tok Eirik et valg om å flytte fra Nome til Sirdal. På Sirdal vidergående skole valgte han skiskyting på toppidrettslinja og har i løpet av de to og et halvt årene virkelig vokst som utøver. Eirik har vært en god skytter i mange år, men har de siste årene fått god fart på skiene.

Trenes av Grubben

Roger Grubben har vært trener for Ole Einar Bjørndalen i en årrekke og har flere år som trener for junior-landslag bak seg. Han sier at det kreves sterk motivasjon for å nå toppen i fra eldre junior til senior klassen i skiskyting. Grubben forteller at det kreves stor vilje til å prioritere idretten nok når det virkelig begynner å kreves. Målbevissthet og selvstendighet i treningsarbeidet, og det en kaller treningsintelligens som handler om evne til å ta riktige avgjørelser underveis, er avgjørende. Roger sier at han ser mange av de kvalitetene hos Eirik allerede, og at det videre handler om å videreutvikle de egenskapene for å kunne fortsette den positive utviklingen.

Om helgens NM-gull sier Grubben at han synes det var veldig gøy, og legger til at han har sett i det daglige treningsarbeidet at Eirik har utviklet seg nok til å ha muligheten til å kjempe om topplasseringer på nasjonal basis. Grubben understreker at det er noe helt annet å få det ut i praksis den dagen konkurransen går. Treneren sier videre at det er en veldig sterk prestasjon av en løper som ikke har vært på pallen før og at det er en viktig barriere å bryte for han personlig som utøver, men også viktig for treningsmiljøet han er i.

Bruker et ekstra år på skolen

Eirik går tredje året på Sirdal VGS, men bestemte seg i fjor for å takke ja til tilbudet om å ta tredje året på skolen over to år. Derfor blir Eirik i Sirdal i ett år til og han mener selv det har vært positivt for ham å kunne bruke den ekstra tiden til å fokusere på treningsarbeidet.

Grubben mener helgens NM gull bør gi god næring til motivasjonen for videre arbeid for både Eirik og andre skiskyttere i Agder. Det er viktig å se at det går an å ta steget opp.

Grubben har mange års erfaring i idretten, og jobber i dag ved Sirdal videregående skole. Hans råd til unge ivrige skiløpere som ønsker å nå toppen er at en må ha det moro med idretten. Han sier det er viktig å søke nye utfordringer, og prøve å stadig mestre nye ting. En må være fokusert på egen utvikling og sine egne mål. Roger sier det er viktig som ung å lære seg å like å konkurrere om en ønsker å nå langt.