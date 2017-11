Gullbonanza for Øvrebø i kettlebell maraton-VM

MILANO, ITALIA: Vi er kjempegodt fornøyde med utbyttet fra dette mesterskapet. Sitatene fra en av gullvinnerne, Gerd Magnhild Løyning, oppsummerer det hele godt:

– Jeg er strålende fornøyd med gullet i åpen klasse. Hadde et mål om å klare 800 rep, noe som resulterer i ranken Master of Sport. Det å klare de målene man setter seg, og attpåtil gjøre det i et mesterskap er fantastisk! Det er verdt all strevet og hver ei blemme man har fått på trening.

– Miljøet i ØSSK er bare helt topp, inkluderende og lite selvhøytidelig samtidig som instruktørene er dyktige og dedikerte. Kombinasjonen er uslåelig og må nok ha mye av æren for at vi grabber til oss av medaljene.

Del Wilson

– Dette mesterskapet, med deltakere og ikke minst de som var med kun som heiagjeng, har vært en opptur fra start til slutt. Og hadde det vært en gullmedalje til det landet som heiet mest og lagde best stemning, så hadde Norge tatt den også!

Den samlede medaljefangsten til utøverne fra Øvrebø Sirkel- og styrkeløftklubb var følgende:

Jan Åge Løite - Gull i Long Cycle 24kg med 383 reps. Klasse vet. 1

Runar Strongberg - Gull i Long Cycle 30min 28kg. Klasse vet 1.

Andreas Jakobsen - Gull i halfsnatch 60min 24kg med 1085 reps i åpen klasse. Sølv i snatch 30min 32kg med 371 reps i åpen klasse.

Kirsten Tønnessen - Gull i Long Cycle 30min 16kg med 421 reps i klasse veteran 1. Sølv i Long Cycle 60min 16kg med 758 reps i åpen klasse.

Gerd Magnhild Løyning - Gull i Long Cycle 60min 16kg med 809 reps. Sølv i Long Cycle 30min 16kg med 442 reps. Klasse open.

Inga Johannsdottir - Gull i 60min jerk med 1275 reps. Gull i Long Cycle med 402 reps. Klasse vet 1.

Annette Lunde Roland - Gull i Long Cycle 60min 12kg med 765 reps. Klasse vet 2.

I tillegg var det med fire andre norske utøvere i VM, nemlig Karen Zuleta fra Farsund som vant bronse i 30min Long cycle 20kg med 285 reps i åpen klasse, Jostein Ruud fra Skreia Trim som vant gull i 60 min oalc 24kg åpen klasse, Vibeke Klungland fra Okka Kettlebellklubb som vant sølv i 60 min snatch 16kg kule med 854 reps og bronse i 30min Long cycle 20kg med 320 reps i klasse 60-70kg open, Jorunn Haver Figenschou fra Okka Kettlebellklubb som vant gull i Long Cycle 60min 12kg med 724 reps i klasse vet 1 70kg+ og Charlotte Aafløy Lundeberg fra Øyfjell Trening- og kettlebellklubb som vant gull i halfsnatch 60min med 934 reps og sølv i snatch 60min 718 reps. 12kg i klasse vet. 1. 60-70kg

Totalt ble medaljefangsten for det norske landslaget 11 gull, fem sølv og to bronse. I år var deltakelsen større enn noensinne, med 149 deltakere fra 29 land. Norge ble tredje beste nasjon, bak vinneren Sverige og vertslandet Italia. I kettlebell sport konkurrerer vi i å løfte kuler med håndtak på, og både vekten og øvelsene varierer.

Ordliste:

Oalc = enarmsstøt med vending.

Jerk = støt

Snatch = rykk

Halvsnatch = rykk med vending