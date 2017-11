– Det er landslaget som er målet

KRISTIANSAND: – Det blir hard konkurranse, sier håndballspillerne.

Bylagsturnering arrangeres hvert år og samler landets beste håndballspillere i regionslag. Sara og Odine skal til helgen kjempe om sin plass på laget fra region Agder og Rogaland.

– Jeg gleder meg veldig, det blir skikkelig gøy, sier Sara, som spiller høyre back på jenter 2001/2002 i HIF.

– Det er veldig sosialt, supplerer lagkamerat og keeper Odine.

På samlingen skal rundt 30 av de beste spillerne i årskullet konkurrere om sin plass på bylaget. Dersom det går veien for de to HIF-spillerne blir de å se når det hele skal avgjøres på Bylagsturnering i Stavanger i mars.

Landslagssamling

Sara og Odine ønsker utfordringer velkommen. De begge er klar for å gi alt for å nå lengst mulig. For Sara har den siste tiden vært ekstra spennende. Hun var i helga på landslagssamling.

– Det var veldig gøy, jeg møtte mange nye folk. Det var hard konkurranse, for å si det sånn, smiler Sara.

På samlingen trente Sara håndball. Meningen er å se hvordan hun og de andre spillerne ligger an. I mars kommer svaret.

– Da skal vi møtes igjen for å se hvem som skal velges ut. 50 deltakere skal bli til halvparten. Hvis jeg blir valgt ut blir jeg tatt med på ny samling.

Satser alt

Både Sara og Odine har spilt håndball siden de var små. De bruker mye tid på idretten og er ikke i tvil om at det er dette de vil.

– Jeg vil bli så god som jeg kan. Det er et mål for meg å komme på landslaget, sier Sara.

– Jeg vil spille så lenge som mulig. Det er dødsgøy, avslutter Odine.