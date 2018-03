Olimstad til X Games etter NM-gull

TRYSIL: – Det var sykt gøy å ta gullet, jeg tror det er den feteste dagen jeg har hatt på snowboard denne sesongen. Jeg lærte et nytt triks – frontside dobbel 1080 har jeg aldri gjort før, så det var moro, sier Markus Olimstad etter å ha vunnet NM i big air.

Herrenes senior-konkurranse på Trysil hadde også en ekstra premie – plass i X Games Norway på Fornebu i mai.

– Jeg tenkte ikke på X Games-plassen før i finalen. Da slo det meg at «oi, jeg kan kanskje klare det». Jeg har troen på at det blir et bra show på Fornebu.

Peter Gløersen

Åmligutten har ikke fått det helt til å stemme denne sesongen, men viste hva som bor i han med triksene cab 1440 og frontside dobbelcork 1080.

I kvinneklassen var det Silje Norendal som tok gullet, foran Hanne Eilertsen og Nora Friisvold.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

To kjørere i yngre junior-klassene fikk ekstra oppmerksomhet på NM-banketten lørdag kveld. Emma Bakke og Odin Røhrt vant tok gull tidligere på dagen. Dermed har de to talentene tatt gull i samtlige disipliner under snowboard-NM 2018.

– Det føles helt rått å vinne big air også, det var ikke forventet, men det var så gøy å kjøre. NM har vært helt rått, sier Emma Bakke, som vant big air med en stor frontside 360.

NM avsluttes søndag med slopestyle for seniorene.

Se fulle resultatlister HER