Fikk gullskjorta som beste keeper og toppscorer i Vinterserien

KRISTIANSAND: Det ble full pott for damene under sesongavslutningen i Vinterserien i fotball i Sørlandshallen torsdag kveld. Gullskjorta for toppscorer og beste keeper gikk begge til spillere i dameserien.

Yina Luk Hauge hadde hele fem hattrick i løpet av sesongen og kunne dermed ta på seg den ettertraktede gullskjorta som årets toppscorer. Lagvenninne Maria Omdal hjalp til i motsatt ende av banen med å holde buret rent og fikk gullskjorta for flest kamper med null baklengs. Begge spilte for Sørlandets Sykehus, som debuterte i Vinterserien med 2. plass i dameklassen.

De siste årenes suverene damelag, Oddemarka, representerer nå bedriftslaget for CB. Laget vant igjen på overlegent vis, med bare ett tap i løpet av sesongen og seier med ni poeng foran neste lag.

Kampen om sølv og bronse i dameklassen ble avgjort mellom KSI 1 og Sørlandets Sykehus 1 i siste kamp der utgangspunktet før kampen var like mange poeng, men to plussmål bedre målforskjell en KSI 1. Etter en fartsfylt og intens kamp der lagene skiftet om ledelsen kunne Sørlandets Sykehus 1 juble høyest til slutt med 3-2 seier.

Femten pokaler skulle deles ut i de forskjellige klassene/divisjonene og sluttresultatet i hele fjorten kamper hadde betydning for topp tre plasseringene. Det ble dermed mange nervepirrende oppgjør rundt omkring på banene og mange spente spillere og supportere løp fra bane til bane for å holde oversikt over status.

I øverste divisjon for herrer stod topp tre plasseringene mellom Bico, Nordea og PwC. Først ute var PwC, de gjorde sin del av jobben med å vinne sin siste kamp, men deres plassering var avhengig av de øvrige resultatene. Det avgjørende oppgjøret stod mellom Bico og Nordea, de samme to lagene som toppet tabellen i fjorårets sesong med Bico øverst. Denne sesongen har Nordea vært i førersetet, men måtte ha poeng i siste kamp for å sikre topplasseringen. I en tett og intens kamp vant Nordea 2-1 og kunne løfte pokalen for seier. Fjorårsvinner Bico måtte da også se at PwC passerte dem på tabellen og var ikke helt fornøyd med tredjeplassen.

I miksklassen var det en ren finalekamp mellom Kristiansand kommune og KSI Miks. Vinneren av kampen vil vinne serien, ved uavgjort vil Kristiansand kommune vinne på målforskjell. KSI Miks ville gjerne ta topplassen ettersom damelaget deres ble henvist til tredjeplass i dameklassen. Det så ikke bra ut til å begynne med, Kristiansand kommune gikk hardt ut og ledet 3-0 etter få minutter. Så våknet KSI-laget og klarte litt etter litt å snu kampen. Kristiansand kommune kjempet hardt, men til slutt måtte de gi tapt med resultatet 3-5. KSI Miks kunne juble for seriemesterskap og endelig en topplassering for studentene.

Nå venter noen ukes pause før Uteserien sparkes i gang i slutten av april.