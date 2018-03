Scoret i Vindbjart-seier

KRISTIANSAND: Sett fra VFK sitt ståsted, er vi veldig fornøyd med mye av spillet vårt i treningskampen mot RIL fredag kveld. Fornøyd fordi vi ser igjen mye av det vi øver på offensivt. Defensivt var det også ok, siden RIL sett med våre øyne kun hadde en stor sjanse i løpet av 90 min.

Noe av det som vi ikke var så fornøyd med, er at vi ikke scorer flere mål. Men det kommer... På bildet over ser dere målscorerne for dagen. Christian Follerås med nok et kanonmål på frispark. Rett og slett i verdensklasse! Og også gøy at unggutten Markus Nyhus (nylig fylt 17 år) scoret sitt første, men langt fra siste mål for A-laget. Alene med keeper satte han ballen kontrollert i lengste hjørne. Vi takker RIL og de hyggelige trenerne Frode Fredriksen og Alf Erik Svela for kampen. Ønsker videre lykke til med sesongen! Takker også for kampen til kampens dommertrio som gjorde en god figur.