Nyvinninger i Sirdal Skimaraton

Sirdal Skimaraton gjør seg klar til årets renn kommende helg, 16. mars. Renntraseen ble gjennomgått søndag og er klar for full lengde i år også. Det har vært en vinter med lite snø og en del bekymringer hos deltakere og arrangør, men snøen og kulden de siste dager har gjort mye godt. Både Skimaratonet og Sesilåmi har hatt nytte av snø og kulde i siste liten for å få gjennomført rennene i år. Flere reservetraseer har rennet hatt i alle år, men vi liker da best full lengde som gir den største opplevelsen.

Noen skiløpere har sett en åpen elvepassering nær en vei i skimaratonens trase og vært bekymret. Det er det ingen grunn til. For den elvepassering brukes ikke i år. Flatstøl-elva passeres fint 150 meter lenger sør. Alt er ok, slapp av! Det er på en kort del ryddet skog og laget en ny trase så en liten justering kommer. Det nye partiet er ganske idyllisk der det går langs elva og åpne sletter.

Fjorårsvinnerne stiller

Av deltakere har vi verken fått George Clooney eller Erna Solberg på startstreken. Det vi har er entusiastiske og kjempekjekke langrennsløpere som liker å gå tur på langrenn, i Sirdal. De beste deltakerne vi kunne ønske oss. Fjorårets vinnere som Wenche Kvæven og Torjus Idland stiller og vi er spent på om de vinner igjen.

Nytt år i er en egen konkurranseklasse på 10 km. Fra før finnes 45 km og 23 km som kalles hel og halvmaraton. Trimklassen uten tidtaking har vært i alle år. Ellers er mye som før med rennet. Nyvinninger er utført for flere år siden og de bare fortsetter vi med. En annen nyhet er team-konkurranse. Den er slik at tre-seks deltakere kan gi seg et team-navn og de beste tre resultater teller. Den bedrift som vinner denne konkurransen får gratis reklame på rennets nettsider fram til neste års konkurranse.

Eksplosjon i kursdeltakere

Skirennet har i år hatt en eksplosjon i kursdeltakere. Over 120 kursdeltakere har fått gratis kursing av rennet i år. Planen er at dette skal gjøre deltakerne mer sikre på sin deltakelse i et langløp. Nå er vi spent på hvordan det går med dem. Ikke alle melder seg på noe, renn men kanskje neste år. Hjelpen er nå levert.

Skimaratonen starter som alltid på en lørdag klokka 10.30. Selv de på Randaberg rekker starten ved å kjøre hjemmefra på dagen uten å måtte stå opp midt på natten. Dagen etter skimaratonen går igjen Sirdal Fristil med start klokka 12.00. Et mer uformelt renn som prøver å øke interessen for fristil i Sirdal. Det blir en innholdsrik helg. Værvarsel ser godt ut. Mer snø i ukedagene og opphold i helgen. Det lover bra.

Da ser vi bare fram til neste helg. Kryss fingrene og velkommen til Sirdal Skimaraton.

