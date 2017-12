Dennis Aateigen nordisk juniormester

ISLAND: Etter andreplass i forsøkene med 2,01.72 som var 1,63 sekund over personlig rekord ( 2,00,09) satt i junior-NM i Aquarama for 14 dager siden, følte han seg veldig opplagt foran finalen.

Her åpnet han som treer med 28,40 på 50m. Deretter svømte han fra de øvrige opp til 100m med passering 58,13 (29,73).

Han klarte å holde de andre unna opp til 150m på 1,29,18 (31,05) før han kjørte siste femti meter ned i 30,27 og kom for første gang under den magiske to minutters grensen med 1.59.45 og var halvsekundet foran 17-årige Alanas Tautkus fra Lithauen.

På tredjeplass kom Dennis’ største konkurrent dette året her i Norge, Andre Gregusson fra OI som fikk 2,00,37 etter å ha vunnet forsøkene tidligere på dagen.

Fornøyd trener

Trener John Heddeland i KSA var meget fornøyd med måten Dennis gjennomførte dette løpet og at Dennis fulgte til punkt og prikke det opplegget de la opp på mobilen før finalen: vekt på rytme til passering femti meter, så "trykke på" på de to neste for å ligge på linje med de øvrige så langt. Både trener og Dennis selv vet at han da ofte vinner jevne oppgjør, noe som virkelig slo til!

Dermed har Dennis avsluttet en fantastisk sesong med å vinne Årsklassemesterskapet (sammenlagtmesterskap) i februar etter fire år med andreplasser.

Deretter vant han i juli måned 200 meter rygg i senior-NM på langbane.

For 14 dager siden vant han fem gull og 17 medaljer i Ungdomsmesterskapet og Junior-NM i Aquarama i Kristiansand. Det var resultatene i disse mesterskapene som ga han plass i nordisk mesterskap.

Dennis gjorde også en fin 400m medley hvor han i forsøket svømte distansen på 4,27,49 - 0,8 sekunder svakere enn i junior-NM, hvor han satte ny kretsrekord med ni sekunder. Dette holdt til finale, men her gikk han vel hardt ut på den første stilarten, butterfly, og dette straffet seg på den siste delen av løpet og han kom inn til 4.31,19 og 6. plass.

Han var endelig i finalen på 100m rygg hvor han ble nummer åtte med 57.51 som er 1.2 sek over hans kretsrekord. Dennis innrømmet at han ikke var fornøyd med sin gjennomføring av denne øvelsen.

I tillegg var Dennis med på 4x100m fri- og 4x200m fri-lagene til Norge som vant to bronsemedaljer.

Rypestøl svært nær gull

Malene Rypestøl (16) fra Varodd var 0,09 sekunder fra gullet på 400m fri med ny kretsrekord 4.14.15 (pers med 3/10 sek).

Hun åpnet litt forsiktig på 100m (1,01,80) og 200m (2.06.97) og lå ved passering 300m (3,12,00) 2,43 sekunder etter danske Louise Bach Andersen. Men på de siste 100 meterne svømte Malene nesten over evne med 1.02.15 og tok nesten igjen den danske jenta.

0,09 sek på en 400m fri er en fingerlengde forskjell i mål, men dette holdt dessverre bare til sølvmedalje denne gangen.

Enorm avslutning

Det vil si at Malene svømte andre 200m på 2.07,18, dvs. svømte tilnærmet like fort på begge 200m, noe som er uhyre sterkt.

Med denne tiden kvalifiserte Malene seg til seniorlandslaget etter å ha vært på juniorlandslaget i to år. Dennis Aateigen og Ole Marius Rist Jensen fra Team Sør/ KSA svømmer for det norske juniorlandslaget.

Malene var også femte beste jente i mesterskapet med 785 poeng på sin 400m av de 93 deltakende jentene.

Malene tok også en sterk bronsemedalje på 100m butterfly med pene 1.02.02 - 0,14 sek etter persen og hadde to fjerdeplasser på henholdsvis 200m fri med 2.01,38 (tangering egen kretsrekord med 2,01.25 i forsøk) og på 200m medley med 2.17.98 etter 2,17,21 i forsøkene.

Malene fikk i tillegg tre medaljer i lag. Først på 4x200m fri (1. etappe 2.02.47) hvor laget ble toer, deretter på 4x100 fri hvor Malene hadde etappe med 57.54 som ga bronse til Norge og endelig på 4x100m medley hvor Malene svømte en sterk butterfly på 1,01,47, som også ga bronse.

Knalltøft program

Begge de to sørlandssvømmerne hadde et kjempehardt program under UM og junior-NM for 14 dager siden og svømte hver 19 øvelser og vant begge 17 medaljer, hvorav 11 gull til Malen og fem til Dennis. Det var derfor en meget sterk prestasjon av begge å sette pers på sine beste øvelse, Malene 400m fri og Dennis 200m rygg.

Malenes trener Didrik Sørenseni i Varodd var med som en av trenerapparatet under mesterskapet og var imponert over hvordan Didrik og Malene løste sin oppgaver både individuelt og på lag.

Mesterskapet på Island samlet svømmere fra Sverige, Danmark, Finland, Norge, Island, Færøyene, Litauen, Latvia og Estland, altså et utvidet nordisk mesterskap.

Norge ble tredje beste nasjon etter Sverige og Danmark.