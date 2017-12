12 Frigstad-mål var ikke nok mot Haslum

BÆRUM: - Personlig føler jeg at jeg får det bedre til. Jeg spiller nå mer begge veier, er med i ankomst og blir mer med i kampen, sier Øyvind Frigstad, kampens storscorer som traff på nesten alle forsøk. Dessverre holdt det ikke i Nadderud Arena lørdag. Etter en sterk førsteomgang og firemålsledelse til pause (15-19), tapte Kristiansand-herrene med fire (33-29*) mot Haslum. Dermed ligger KIF Håndball på nedrykksplass, som nummer ti av 12 lag i 1. divisjon.

Mobiliserte med Mamelund

- Det var en jevn kamp. Vi får en firemålsledelse i førsteomgang, men så spiller vi urutinert, bommer på sjanser, blir redde og stående altfor mye stille, sier 12-målsscoreren, som også ble kåret til banens beste sammen med Erlend Mamelund, toppscorer for Haslum med ni nettkjenninger.

Bæringene som lå på bunnen av tabellen før kampen lørdag, hadde hentet inn den tidligere landslagsprofilen, som gjorde comeback etter å ha lagt opp i september 2016. Frigstad mener håndballveteranen var tungen på vektskålen for Haslum.

Målvakt Simen Neset fikk jobben bakerst med å stoppe den tidligere bakspilleren i tysk, dansk og fransk liga, før retur til gamleklubben Haslum i 2013, for å avslutte i meriterte THW Kiel etter sesongen 2015/16.

- Vi blir kontret i senk i andreomgangen. Da får de for mange lette mål. Det er det samme som skjedde mot Herulf Moss og Nærbø. Og på slutten viser Mamelund hvorfor han har spilt profesjonelt i Tyskland. Han har rutinen og sprer trygghet rundt seg i laget, sier Neset.

Ledet det meste av kampen

Sørlendingene kom best i gang i førsteomgang. Bendik Holstad satte inn første mål fra høyrekant. Jostein Pedersen fulgte opp med 0-2, og Frigstad scoret sitt første av i alt seks mål før pause. Etter drøye fem minutters spilletid sørget hjemmelagets Thomas Heggum for kontakt mellom lagene for første gang på 3-3. Bare for å se at KIFs strekspiller Aleksander Halkjelsvik Aabel økte til 3-4 rett etter. Men da seks minutter trang ikke KIF å se seg tilbake, og gikk til pause med firemålsledelse. 19 mål i én omgang er ikke å kimse av.

Om kristiansanderne leverte en overbevisende førsteomgang, ble det en heller svak start etter hvilen. De slapp motstanderlaget inn i kampen. Først med Mamelund, før Frigstad svarte, 16-20, så fulgte tre raske Haslum-mål og plutselig var hjemmelaget bare ett mål bak, 19-20. KIF-trener Tihomir Baltić tok time out. Snaut syv minutter spilt hadde Thomas Thue utlignet for hjemmelaget, 20-20, men Johannes Jåsund førte KIF igjen opp i ledelsen fra syvmetersmerket, 20-21. 13 minutter ut i sisteomgangen kom Haslum i ledelsen for første gang i kampen, 23-22, etter en kontring av Thor Elias Heggum.

Men KIFs høyreiste Sindre Rosseland Sørli utlignet umiddelbart. Noe han også gjorde på 25-25 og siste gang på 27-27. Da gjenstod ti minutter og det ble siste gang gjestene var jevnbyrdige med vertene. På de fem siste minuttene klarte de hvitkledde bare å score en gang mot Haslums fire. Og det var Mamelund som avsluttet målkalaset med et nærskudd fra venstre, 33-29.

Skuffende

KIF-trener Tihomir Baltić mener laget leverte en god førsteomgang, men gjorde for mange tekniske feil i andreomgang og får mange kontringer imot. - Haslum spilte ikke bedre enn oss, men de henter to poeng. Det samme skjedde mot Nærbø. Vi har kvaliteter, men mangler nøkkelspillere som vil lede laget, sier kroaten, med henvisning til Nærbøs Steffen Stormo Stegavik i forrige kamp og Erlend Mamelund for Haslum i lørdagens. Han mener også laget merkes av at mange spillere er ute med skade, blant annet målgarantister som Sebastian Schultz Hansen og Mathias Christiansen.

Nå gjelder det

Før returkampene har Haslum tatt et byks opp til niendeplass, mens KIF har havnet under nedrykksstreken. Ingen god situasjon, men ikke umulig når halve sesongen gjenstår, mener KIF-treneren og får følge av scoringsmaskinen Frigstad.

- Vi må fortsette å jobbe, konstaterer Frigstad, som håper skadelista snart krymper. Samtidig trekker han frem som positivt at andre spillere får prøve seg og får nyttig erfaring, slik som i hans egen backrekke med Kristian Nordvik Thyssen og Jostein Pedersen som begge imponerte mot Haslum. Aldri så galt at det ikke er godt for noe.

KOMMENDE KAMP: St.Hallvard-KIF, onsdag 13. desember, kl. 19.00, Reistad Arena.

Fakta: KAMPFAKTA HASLUM IL-KIF 33-29* (15-19) Lørdag 2. desember, Nadderud Arena Dommere: Iselin Tøraasen og Jannicke Henriksen Kirkelund. Spillere KIF (mål i parentes): Øyvind Frigstad (12), Johannes Jåsund (4, herav 2 straffer), Jostein Pedersen (4), Aleksander Halkjelsvik Aabel (3), Sindre Rosseland Sørli (3), Erlend Årstein Hansen (2), Bendik Holstad (1), Simen Neset, Simen Gården Aanjesen, Jesper Brekke Hansen, Christoffer Meinich, Kristian Nordvik Thyssen og Kristian Malerød Larsen. Lagleder KIF: Tihomir Baltić Toppscorer Haslum: Erlend Mamelund (9) Ledere Haslum: Markus Svensson Selnak Rossavik, Kristoffer Engen Dekke og Camilla Heiberg. Utvisninger: KIF 2 x 2 min., Haslum 0. Banens beste: Øyvind Frigstad (KIF) og Erlend Mamelund (Haslum). * Merknad: Det står sluttresultat 33-30 i kamprapporten levert NHF, men det er kun registrert 29 mål på spilleroversikten og på liveoppdatering.