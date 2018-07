Sommerforbrødring i Vigør

HELLEMYR: Selv om sommeren er godt i gang og mange nyter det fantastiske været i fulle drag har det vært masse aktivitet på fotballbanene våre hver eneste dag. Store og små pakker sekken med drikkeflaske, nistepakke og en fotball og tilbringer dagene sammen med venner på den lokale løkka.

FK Vigørs A-lags-trener Odd-Arild Skonhoft ønsket i tillegg å gi noen av de som ikke allerede har reist bort på ferie et tilbud om noen organiserte treninger på Brun Arena i løpet av juli. Tilbudet har vært tiltenkt spillere i alderen 13-16 år.

Tre treninger er gjennomført og to treninger gjenstår, onsdag 11. juli kl 16.30 og søndag 15. juli kl 10.30.

– Jeg vi si at det har vært en stor suksess. Utrolig gøy å se den iveren guttene legger ned gjennom sommerøktene. En fin forbrødring mellom lagene og spesielt de yngste får kjempetrening gjennom å øve seg mot eldre. Og de eldste er veldig flink til å ta imot og ta vare på de yngre, sier Odd-Arild og følger opp:

– Treningene er delt opp i en oppvarmingsdel uten ball, teknikkdel, pasningsdrill og spill to lag med god blanding av aldersklassene. Totalt holder vi på nærmere to timer per økt. Dette gir meg en god oversikt over aldersbestemte klasser i Vigør og det er liten tvil om at det spirer og gror godt i klubben.