Sørlandshesten med ni liv: – Betyr utrolig mye for meg

KRISTIANSAND: – Han betyr mye for meg, dette er utrolig stort, fastslo 26-åringen fra Tveit.

Photo Va Bene, som Høitomt eier sammen med Høvåg-mannen Vidar Andersen, tok karrierens 26. seier i det 100. forsøket da han lørdag ettermiddag vant V75-løpet i Drammen.

– Dette er ett av de to største løpene jeg har vunnet med hesten, fortalte Marius Høitomt på seremoniplass.

Den dyktige sørlendingen, nå bosatt i Vestfold, kjørte resolutt til tet, svarte opp favoritten Bruno Di Quattro og lot siden ingen konkurrenter komme innpå kroppen.

– Hesten er helt utrolig, han har ni liv. Dette er en hest som betyr mye for meg, dette er veldig stort. Han var veldig fin i oppvarmingen i dag, og min hest var virkelig best i dag, fastslo Høitomt etter løpet. Vinnertiden ble 1.14,3a/2100 meter. Den slitesterke vallaken har nå tjent over 1,4 millioner kroner så langt i karrieren.