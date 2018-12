KDK-dansere sprudlet i sitt sjette VM

RIGA, LATVIA: Til VM kan hvert land sende sine to beste latin-par. Nivået er svært høyt. Mange av parene som kommer, er “spesialistpar”, det vil si at de danser kun latin. Andre er, som Vetle og Norunn, 10-dans-par. Det betyr at de danser både standard og latin.

Vetle og Norunn var Norges førstepar i VM og godt fornøyde med egne danseprestasjoner i helga, selv om de ikke oppnådde resultatene de ønsket. Det var likevel en flott opplevelse å få danse med verdens beste latindansere. Her er deres jive:

Vetle og Norunn har danset sammen i KDK siden de var ni år gamle, og vært elitepar i norgestoppen siden de var 13. Da klubbens hovedtrener i vår sluttet, ble paret stående uten trener på hjemmebane. De har siden april i stor grad vært selvdrevne på trening, noe som har vært krevende for de unge danserne.

Privat

Paret har tilbrakt utallige timer med egentrening gjennom sommeren og høsten. Det er et stort savn å ha en trener som kan følge dem opp i den daglige treningen, slik konkurrenter i andre klubber har. I tillegg til å trene selv, er både Vetle og Norunn trenere for andre dansere i KDK.

Og noe input får de også selv: De deltar med jevne mellomrom på treningshelger som KDK arrangerer (med innleide trenere fra utlandet), og på samlinger med Talent Team og det norske landslaget i sportsdans som de er en del av.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Privat

I forkant av VM i Riga var de veien om Warszawa for å trene med sin hovedtrener i latin, polske Mariusz Grzejszczak. Han er en av trenerne som KDK bruker på sine treningshelger.

PS! Vetle og Norunn har vært tatt ut til VM sju ganger, men takket nei til den ene deltakelsen.