Det er en stund siden mitt forrige innlegg, derfor skriver jeg litt om det som har skjedd i 2018 og om planen for neste år. Konkurransene i 2018 har gått relativt bra for min del. Jeg hadde ikke råd til å reise på konkurranser før i juni. Da reiste jeg til en konkurranse i Finland (Sawo 2018) hvor jeg ble nummer tre i åpen klasse. Deretter gikk turen igjen til Finland i august hvor jeg vant to av fem øvelser og overall i -105 kgs klassen. Jeg reiste sammen med to andre deltakere fra Norge som også deltok i konkurransen (May Britt Tynes og Espen Z. Harnes). Dette var deres første konkurranse.

Espen Z. Harnes

Mitt hovedmål dette året var King Kong international grip challenge 27. oktober. Dette er en årlig internasjonal konkurranse som ble arrangert i ti land og 19 lokasjoner samtidig, med 210 deltakere. Her deltar de beste i verden. Vi var fire menn og tre kvinner i en iskald garasje på Evje. En ikke isolert garasje uten varmekilde ble i kaldeste laget for de fleste og satte muligens noen hender litt ut av spill. Øvelsene var Flask, 2,5" crusher, moontop og jug.

Privat

Du kan se hele konkurransen på Youtube (utenom 1. øvelse som ikke ble filmet.):

https://www.youtube.com/channel/UC0Cf9fjpkkuTNvucTGpQVUQ/videos?view_as=subscriber&shelf_id=0&view=0&sort=dd

Hemmet av fingerskade

Etter at alle lokasjonene hadde sendt inn resultater ble det kåret vinnere i de forskjellige klassene. Jeg vant vektklassen -105 kilo, som var hovedmålet mitt for i år. Jeg ble også nummer ni overall da alle vektklassene ble lagt sammen. Pga. en fingerskade jeg pådro meg i mai i år, måtte jeg utføre den siste øvelsen med venstre hånd. Jeg er fornøyd med resultatet på tre av de fire øvelsene.

1. øvelse (Flask) gikk veldig dårlig. Det gikk også bra for flere av de andre deltakerene. Janne Grandalen ble nummer 3 i -72 kgs klassen, Leiv Sødal nummer 5 i -105 kgs klassen, Hilde Holtebu nummer 7 i +72kgs klassen, Karl Skjelvik nummer 7 i -105 kgs klassen, May Britt Tynes nummer 12 i +72 kgs klassen og Lars Tollefsen nummer 16 i -120 kgs klassen. (Bilde)

Nizella Damm

King Kong skulle ha vært min siste konkurranse i år, men det ble likevel en spontantur med Hilde Holtebu til Sverige og MAX styrkes MAX grip challenge 2 desember. Det var kun én øvelse, Ironmind horn, ettersom det ikke var satt av nok tid til den andre øvelsen (Hub). Dette er en av de øvelsene som jeg ikke har fått trent med høyre hånd pga. skaden. Men den siste månedene har jeg ikke merket noe.

Nizella Damm

Det er kun to typer utstyr jeg fortsatt ikke kan trene (V-bar og grippere) Jeg måtte likevel stole på venstre hånd under konkurransen i og med at teknikken med høyre var fraværende. Kvinneklassen var først ut, og Hilde Holtebu vant den med et løft på 60 kg. Hun avsluttet med et forsøk på 65kg som hun fikk opp halvveis. Verdenrekorden for kvinner i denne øvelsen er på 63 kg av en dame på 180 kg som sannsynligvis er den dama i verden med best grep.

Privat

Vant på andre forsøk

Jeg følte litt på presset etter Hildes seier, men taklet det greit. Da det ble lagt på til 90 kg, var vi bare tre deltakere igjen. Hans Eklund fra Sverige, fjorårets vinner Arto Joronen fra Finland og meg. Eklund klarte ikke å løfte 95 kg og ble nummer 3. Etter at jeg og Arto hadde løftet 95 kg, ville Arto forøke seg på 97,5 kg. Jeg stod over denne vekta. Finnen løftet 97,5 kg og det ble lagt på til 100 kg.

Jeg løftet først og fikk første forsøk underkjent fordi jeg ikke holdt vekta lenge nok på toppen. Jeg hadde fortsatt 30 sekunder igjen til å fullføre løftet på. På andre forsøk gikk det greit. Arto fikk aldri et godkjent løft på denne vekta og jeg stod igjen som vinner. Konkurransen ble arrangert på fitnessfestivalen i Stockholmsmessan, sammen med mange andre styrkerelaterte konkurranser. Det kan anbefales å ta turen innom fitnessfestivelen.

Her er mitt vinnerløft på 100 kilo:

Satser på pallplass i USA

Jeg var så heldig å bli invitert til neste års Arnold Classic som finner sted i Colombus Ohio fra 28.02-03.03. Dette er første gang grep blir representert siden den siste Mighty Mitts-konkurransen i 2013. Det er sendt ut invitasjoner til en kvinneklasse og to herreklasser +-100 kg. Øvelsene blir ironmind rolling thunder, ironmind apollons axel deadlift og ironmind silver bullet.

Dette er ikke de beste øvelsene for meg, men jeg satser på en topp tre-plassering i én av de tre øvelsene og topp tre overall i -100 kgs klassen. Jeg har alttid hatt lyst til å oppleve denne festivalen med over 100 000 tilskuere i løpet av fire dager. Kanskje får jeg muligheten til å hilse på Arnold Schwarzenegger også. Grepskonkurransen er fordelt over tre dager med én øvelse hver av dagene.

Går for to verdensrekorder i NM

I år ble det ikke noe NM i grep. Knut Bjorvatn har sluttet å arrangere NM i enkeltøvelser og Eirik Bruun Ingebretsen har pensjonert seg fra sporten. Men 4. mai neste år blir det arrangert NM i grep på kick treningssenter i Arendal. Janne Grandalen og jeg står som arrangører.

Det blir fire øvelser pluss en medley. Øvelsene er: Ironmind rolling thunder, ironmind apollons axel (Som begge finnes på Kick), Silarukov 80 mm pinch blokk (50 mm for kvinner) og ironmind horn. Medleyen er ikke helt klar enda, men den vil inneholde Thomas inch dumbbell, blobzilla og FBBC anvil trainer. Jeg håper å sette verdensrekord i et par av øvelsene, samt vinne NM sammenlagt.

Odd Haugen kommer fra USA og Kalle Laine kommer fra Sverige. Konkurransen er åpen for internasjonal deltakelse. Det kommer foreløpig fire personer fra Finnland. Det vil også være mulig å prøve seg på ironminds "crush to dust" og det avsluttes med verdensrekordforsøk (Record breakers).

Se øvelsene det skal konkurreres i på Kick her: