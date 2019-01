Malaysier til KBK

KRISTIANSAND: – Ikmal har vært i Sandefjord Badmintonklubb tidligere og skal kanskje tilbake dit til høsten, men i mellomtiden nyter vi godt av hans ferdigheter, sier hovedtrener i KBK, Rik Hermans. – Ikmal skal både ha hovedansvaret for noen av treningene, og være støttende for oss andre trenere, i tillegg til å være sparringpartner spesielt for våre beste ungdommer,supplerer hollenderen. Ifølge Hermans er det det siste momentet som gjorde at klubben var villig til å strekke økonomien:

– Man blir ikke bedre enn bestemann i klubben. Den daglige matchingen mot bedre spillere er nødvendig for å utvikle seg til et høyere nivå. Ikmal har vært rundt nr. 200 i verden, og da er du god. Han har flere topplasseringer i norske turneringer. Dessuten har vi med en sterktspillende Ikmal fått en klar styrking av elitelaget vårt. Plutselig er vi med i kampen om gullet, sier Rik Hermans entusiastisk.

Gullkandidat igjen

Privat

De siste to sesongene har KBK måtte ta til takke med en 4. og en 3. plass i eliteserien, etter nærmest å ha hatt "klippekort" på gullet for noen år siden. Selv sier malaysieren at han gleder seg til å jobbe i KBK i disse fire månedene.

– Jeg har hatt mine første treninger og er imponert over hvor mange og gode ungdommer klubben har. De er lette å samarbeide med og trener mye. Jeg ser fram til å jobbe her.

Stor overgang

Han forteller at spranget fra en toppnasjon som Malaysia med enorm bredde og topp er stor:

– Men jeg har vært store deler av året i Norge siden 2015 og ser for meg en framtid her. Jeg liker måten samfunnet fungerer og hvordan nordmennene er, sier en ytterst sympatisk badmintonspiller/- trener, som kan sees på parketten i Badmintonsenteret om to uker da den andre seriehelgen spilles. Rik Hermans er ihvertfall ikke i tvil:

– Ikmal blir en suksess. Utenfor banen og på banen, som spiller og trener.