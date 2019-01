– Kan bli den nye Eirik Høitomt

– Per Vetle er det største kusketalentet på Sørlandet siden landschampion Eirik Høitomts dager her, fastslår Ola Slåtsveen, som i godt over 30 år har kommentert travløp.

Onsdag kveld vant Kals sin første seier for året da han kusket inn Sofarsogood inn til triumf på Bjerke. Spørsmålet nå er om landsdelen noen gang tidligere har fostret en travprofil med et større potensial enn det 21-åringen fra Gjerstad besitter.

Etter å ha knust alle personlige rekorder under fjoråret stopper ikke austegden før hele 19 kuskeseiere var bokført. Det er langt opp til de over 4000 seirene som 12 ganger landschampion Eirik Høitomt (49) har prestert, men Slåtsveen er likevel klar på følgende:

– Jeg mener Per Vetle har det i seg å kunne bli den nye Eirik Høitomt. Ydmykheten han fremviser er en av hans sterkeste egenskaper, og han har han en god kjemi med hestene. Han er en hestekar av de sjeldne, og det er sjelden han kjører seg bort i løp.

En av Norges mest erfarne travsportjournalister, Even Elvenes, er også rosende i sin omtale av Kals:

– Han har hatt en fantastisk åpning på sin karriere, og har vist en utrolig utvikling det siste året. Han har en kjørestil som minner meg litt om Dagfinn Aarum, toppkusken som faktisk vant det første travløpet som ble kjørt på Sørlandets Travpark tilbake i 1988.

Fakta: Per Vetle Kals' karriere i tall Kuskekarriere: 391 starter – 31 seiere – 36 andreplasser – 38 tredjeplasser Innkjørte premier: 1 673 000 kroner Ponnikusk-karriere: 150 starter – 46 seiere

Tidligere ute enn Tjomsland

At fjorårets gjennombruddssesong ikke ser ut til å være noe blaff, men heller startskuddet på en formidabel karriere, viser også en liten sammenligning med Kals' arbeidsgiver, Søgne-mannen Øystein Tjomsland på Sørlandets Travpark. Sørlandsk travsports sterkeste merkevare de senere årene maktet 19 seiere på ett år først i sin niende sesong som kusk, hans elev klarte kunststykket allerede i sesong nummer seks.

– Jeg føler jeg er blitt bedre på det taktiske i løpet av det siste året, jeg føler jeg har mer kontroll på hele feltet og ikke bare min egen hest. Kuskingen går litt mer på automatikk og jeg tør kanskje gjøre flere trekk som ikke er så åpenlyse på forhånd for konkurrentene, forklarer Kals.

V75-opptur

Under V75-omgangen på Bjerke onsdag kveld viste sørledningen nok en gang at konkurrentene først som sist må stålsette seg også i 2019. Bak svenske Sofarsogood styrte stortalentet løpet fra utvendig lederhesten, og rundt den siste svingen gikk hodet til Kals som på en ugle der han skaffet seg fullstendig oversikt over hva konkurrentene hadde å kjøre med. Svaret var: ikke nok.

– Det var veldig godt å sette denne seieren, særlig etter at V75-dagen på søndag ble en liten nedtur resultatmessig, forteller Kals, som var i rampelyset som gjest i TV-programmet "Live Søndag V75" på Rikstoto Direkte.

Grundig forberedelse i bil

Mye av grunnlaget for fremgangene i travbanen legger Gjerstad-gutten sammen med sin far. Der hvor andre kusker kanskje benytter timene i bil til en velfortjent hvil mellom slagene er det nettopp timene på veien som gir 21-åringen forspranget som sørger for fremganger i løpsbanen.

– Pappa er nesten alltid med meg på løp. Da kjører jeg bilen mens han sitter ved siden av med iPaden og går nøye gjennom løpsarkivet og leser fra fagbladene. På den måten skaffer jeg meg god oversikt over konkurrentene jeg skal møte og kjenner både deres sterke og svake sider før vi skal møtes i løpsbanen, forteller Kals.

Med sine totalt 31 seiere som travkusk nærmer han seg med stormskritt seiersantallet han hadde som fremgangsrik ponnikusk, en karriere som strakte seg fra 2006 til 2014.