Fem tips til deg som pleier å gi deg med trening allerede i januar

Vi har alle vært der. 1. januar. Våkner opp med skallebank og er i dårlig form. Året startet på verst mulig måte. Det ble litt mye bobler. Det ble nok litt mye god mat.

Romjula var hard. Buksa er litt strammere. Skjorteknappene er på vei til å ryke. Det ser kanskje ikke sånn ut, men det føles sånn. Stappa pølse. Vært der sjæl, si.

Støttemedlem nok en gang

Men nå skal det skje.

Endelig!

Treningssenteret nedi gata har tilbud. Jeg må bare komme meg inn dit, og signere kontrakten. Alt etter det er jo enkelt. Det er jo bare trening.

Dagene går.

Det første besøket var fint og kroppen har vært kjempestøl i etterkant. Instruktøren som satt opp treningsprogrammet var både hyggelig og flink. Entusiatisk var han også. En superfit fyr med vaskebrett. Lov å drømme vel…?

Du holder ut i noen dager til. Noen uker til. Så skjer det alltid et eller annet som gjør at du dropper treninga. Først en gang. Så en gang til.

Plutselig føles det verre å reise dit.

Folka i resepsjonen kommer til å se rart på meg når jeg kommer tilbake, tenker du.

– Nei, jeg blir heller her. Jeg reiser i neste uke. Neste uke skal bli bra, sier du til deg selv.

Skammen blir bare større og større. Det føles veldig langt opp trappene eller inn døra på senteret. De har helt sikkert oversikt når jeg bruker kortet for å komme.

“Rødt lys! IKKE TRENT PÅ LENGE!”

Så kommer neste uke, men det blir ikke noe da. Ikke uken etter heller. Plutselig har du blitt støttemedlem hos ditt lokale treningssenter, med sofaen som base. Det er kanskje like greit, tenker du. Det er jo ingen som savner meg.

Løpeskoene var egentlig litt for trange også, egentlig.

Vært der mange ganger

Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har vært gjennom det selv.

Fast trekk på kontoen i 12 måneder. Det føles helt teit. Først og fremst på grunn av at det jeg lovte meg selv ikke skjedde. Jeg holdt ikke løftet mitt i år heller.

I tillegg til økonomien i det. Pengene kunne jo vært brukt på noe annet. Nå er jeg stuck i 12 måneder, har jeg tenkt.

Ikke så vanskelig

Men det er faktisk ikke så vanskelig som det virker som.

Det handler egentlig bare om å bestemme seg. Det handler også om at man ikke skal ha så høye ambisjoner til seg selv. Gjennomfører man to-tre fine treninger i uka, holder det lenge.

Uansett, her er noen fine tips for at man skal holde ut etter januar er over fra han fyren som er på vei ut døra igjen.

1. Planlegg treningene i kalenderen og skriv treningsdagbok

Det hjelper alltid å ha faste dager man trener. Legg planen sammen med samboer, mann eller kone. Det er alltid mer forståelse å få når ting er planlagt. I tillegg, hvem vil vel være negativ til en samboer eller ektefelle som vil trene?

Når den jobben er gjort er det alltid positivt å skrive noen ord om treningen i en treningsdagbok. Det behøver ikke være avansert, men en kort tekst om hva du gjorde og hvordan det føltes, er bra. Internett er full av onlinetjenester du kan bruke. Selv bruker jeg Strava sammen med pulsbelte når jeg trener og deretter skriver jeg en kort tekst når jeg er ferdig.

Bruk: Enten notatblokk eller finn en treningsdagbok som app til telefonen.

2. Tren sammen med andre

Det er fantastisk å holde på for seg selv, men det er ekstra motiverende og kanskje også ekstra nødvendig å ha noen som pusher litt. Det kommer til å være tunge dager hvor du egentlig ikke har lyst til å trene. Har du en som vet om situasjonen, men som likevel får deg med, er du nærme suksess.

Bruk: Leit fram aktive venner. Avtal å ta en tur sammen med dem. De første gangen er ikke treningsutbyttet det viktigste. Kanskje ikke den andre gangen heller.

3. Treningsutstyr

Det viktigste man bør gjøre når man begynner å trene er ikke å kjøpe seg nye treningssko eller treningsklær, men det kan virke både motiverende og forpliktende når de nye skoene står i gangen og venter.

Det kan også være kult å ha på seg nye klær når man skal på treningssenteret. Liker man å holde på utendørs i vintermånedene, er varme klær ekstremt viktig.

Kjøp deg varme klær. Eller piggsko eller terrengsko for eksempel til løping når det er glatt.

Gjør: Ta en tur på din lokale sportsforretning. Der finner du nok motivasjon og inspirasjon.

4. Lag alternativer. Ikke dropp treninga.

Å droppe treninga er nok det enkleste man kan gjøre i livet. Det koster ikke mye å bli liggende der man er. På sofaen.

Mitt tips er å lage en avtale hvor det kun er lov å forhandle om hva man skal gjøre. Ikke om man skal gjøre noe.

De dagene jeg er lei av løping (eller eventuelt styrketrening) reiser jeg på Østfoldbadet for å svømme. Andre dager kan det hende at jeg sykler eller går på ski. Det avhenger selvsagt av årstiden.

Det er også fullt mulig å kjøre en kombinert variant. Løp til styrketrening for å kjøre en kortere økt. Eller så kan man sykle for deretter å løpe.

Eventuelt hvis du er skikkelig lei, ta med deg barna på et lekeland. Logger du aktiviteten er jeg helt sikker på at det blir en treningsøkt til slutt av det. Du får garantert mange likes.

Gjør: Tren løping, sykling, ski, svømming, eller rett og slett lek med barna dine.

5. Fortell om treninga til andre.

Dette tipset går igjen i stort sett alle artiklene her på bloggen. Å fortelle andre om at du skal gjøre noe forplikter.

Jeg har for eksempel gått Birken på ski et par ganger, bare fordi jeg har tatt utfordringen fra en kompis (hei Joachim) og deretter fortalt alle om det.

Derfor, finn deg et mål og sleng det ut i sosiale medier. Tagg med #midtlivskriseilycra på Instagram og bildet med @bakkene, så skal du få ros!

Hvis noen klager på at det blir litt mye trening i sosiale medier fra deg, så anta at de er misunnelige. Det er ikke alle som får det til, å fortsette når januar er over. Du kan lese denne artikkelen som jeg også skrev, for å få litt støtte.

Bruk: Sosiale medier. Fortell om det på Facebook eller Twitter eller Instagram. Er det litt flaut? Fortell det til meg istedenfor. Jeg kan følge deg opp!

