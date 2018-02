Stortalentet innfridde i debuten

KRISTIANSAND: Det har i lang tid gått gjetord om stortalentet Møller Tor. Sørlandshesten, som eies av Ernst Karlsen fra Birkeland og Tor Birger Krageboen fra Tveit, viste da også søndag kveld at Jenny Thygesen har en hest i sin trening som er noe helt utenom det vanlige.

På spørsmål fra TV-kanalen Rikstoto Direkte før løpet om hun har trent en bedre hest noen gang var svaret kontant.

– Ikke i nærheten engang, han er et unikum. Han gjør alt bedre enn hva man hadde tenkt på forhånd, det er en helt utrolig hest. Det finnes ikke så mange av dem. Tre år gamle Møller Tor gjorde da også alt riktig i sitt debutløp, til tross for at han møtte eldre og mer rutinerte hester. Sammen med kusk Lars Anvar Kolle trippet den svarte hingsten unna i tet, og leverte en sluttrunde på 1.29. Da utfordreren Valle Gulla galopperte på oppløpet ble seieren til slutt enkel, og en lettet trener kunne puste ut.

– Det ble unødvendig spennende synes jeg, men han ordnet det han. Jeg er ikke så veldig overrasket over at han kan avslutte i 1.29-fart den siste runden, men det er klart at det er bra, understreket Thygesen. – Vi får bruke fornuften fremover og ikke kjøre altfor tøft nå. Vi skal bygge ham litt opp, så skal det nok bli noe av denne, mente deleier Tor Birger Krageboen.

– Jeg er veldig godt fornøyd med ham, og han travet fint. Det er var bare 10.gang han går et rundbanejobb, så det skal nok være litt å gå på her. Møller Tor svarte da han fikk hest på siden og vi kjørte veldig fort ned oppløpet, selv om vi kanskje hadde tapt for den utvendig om den ikke hadde galoppert, fortalte seierskusk Lars Anvar Kolle i seiersintervjuet. Møller Tor avsluttet de siste 500 meterne etter 1.26 og landet på 1.32,1/2140 meter. Siste kapittel i sagaen om Møller Tor er definitivt ikke skrevet.

Øystein Tjomslands seiersmaskin Magnums Othello bare fortsetter å imponere. Til tross for at 5-åringen møtte tøffere motstand enn noen gang tidligere var han nok en gang i en klasse for seg. Tjomsland satte fart fra køen 1400 meter fra mål og kjørte seg resolutt til tet. Fra den posisjonen kontrollerte Magnums Othello begivenhetene og tok sin åttende strake seier. Vinnertiden ble 1.28,7a/2140 meter.

– Magnums Othello, rett og slett en herlig maskin!, fastslo løpsreferent Ola Slåttsveen ved målgang. – Det var et godt løp, og hesten hadde krefter igjen. Neste oppgave nå blir Sørlandsmesterskapet om 14 dager, fortalte Øystein Tjomsland etter løpet.

Sørlandsmesterskapet søndag 11.mars frister med hele 50. 000 kroner i førstepremie. Kari Anne Knutsens Wayne Brogård hadde ikke vunnet på fire starter, uvant for den store seiersmaskinen, da han igjen var tilbake på vinnersporet på hjemmebane. Birkeland-hesten viste nok en gang hvilken fantastisk vinnervilje som bor i ham da han slugget seg inn til seier oppunder mål etter et, for ham, avventende opplegg i rygger underveis. Vinnertiden ble sterk for årstiden; 1.15,0a/2140 meter. Dette var hestens 20. seier i det 60. forsøket, og den 15.triumfen på 30 starter i regi Kari Anne Knutsen. Wayne Brogård eies av Solsikke Invest ANS fra Arendal.

– Har du sett for en hest!, utbrøt travekspert Espen Haug hos TV-kanalen Rikstoto Direkte da Wayne Brogård krysset mållinjen først.

–For en hest! Jeg sa det til Ida (Mellingen, oppasseren red.anm.) i starten av løpet at "i dag går det ikke, men han er i trav og får et godkjent løp", og så vinner han! Det er helt fantastisk, jeg er så glad, strålte trener Kari Anne Knutsen med tårer i øynene etter løpet. Troll Svenn ble kåret til "Årets montéhest" i Agder i 2017 under den årlige hestegallaen på Sørlandets Travpark tidligere denne måneden. Den Kjell Løvdal-hesten viste søndag kveld at så også kan bli tilfelle i 2018. Sammen med talentfulle Helene Kolle var Troll Svenn i en klasse for seg og travet kruttsterke 1.26,6/2160 meter.

Løvdal uttalte i forkant av løpet at han mente bestemt at han trente feltets beste hest, noe som viste seg å være en uttalelse med hold i for å si det mildt. Dette var den tredje seieren i det sjette forsøket i travritt for Troll Svenn, og vinnertiden var en tangering av hans personlige montérekord.

– Troll Svenn er god altså! Det er veldig moro å få tilliten med en slik hest, understreket talentfulle Helene Kolle i seiersintervjuet med Rikstoto Direkte.

Det er Svenn Songe, sørlending nå bosatt i Oslo, som eier hesten sammen med sine foreldre. Syv år gamle Gjerde Lilja fortsetter sine fremganger i 2018. Søndag gjorde hoppa sin fjerde start for året da hun koblet grepet på favoritten Tintin oppunder mål og tok sesongens andre seier. Vinnertiden 1.30,3a/2140 meter var ny rekord for familiehesten Gjerde Lilja, som eies og trenes av søstrene Sandra og Linn Homme og deres far Helge Homme.

– Det er ei solid hoppe som går til mål, det er tak i henne. Hun fikk rett type løp i dag, og da hadde jeg forhåpninger om å ta ned Tintin til slutt, fastslo seierskusk Åsbjørn Tengsareid etter at profetien viste seg å stemme.