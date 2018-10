Klungland Racing Team stilte med fem deltakere i norgesmesterskapet i dragrace. Janne R. Klungland og Anders Svindland kjørte hver sine Chevrolet Nova i klassen Super ProEt. Mariell R. Klungland og Jan Henning Klungland kjørte også hver sin Chevrolet Nova, i klassen ProEt. Cato Bru kjørte en Yamaha i MC-klassen. Teamet deltok på seks løp i Norge og Sverige, derav fire løp i NM.

Sesongens første løp var på Gardermoen Raceway der Mariell, Anders, Cato og Janne stilte til start. Anders deltok med helt ny bil men pga. motorhavari måtte han gi seg etter femte kvalifiseringsrunde. Mariell breaket ut (kjørte for fort) i første elimineringsrunde, Cato kom til kvartfinalen før han også breaket ut og Janne kom på 2. plass etter å ha tapt med 0.24 sekund i finalen.

Klungland Racing Team

Neste NM-løp var i Fyresdal der Jan Henning vant kvalifiseringen i klassen ProEt og Anders kom på 2. plass. Janne endte på 8. plass i sin klasse. Stevnet ble avlyst før elimineringsrundene ble kjørt, pga. en ulykke.

Gardermoen Drag Challenge var sesongens tredje løp. I ProET deltok Mariell og Anders, de kjørte bra hele helga men begge tyvstartet og røk ut i første elimineringsrunde. Janne vant kvalifiseringen og kjørte seg til finalen i elimineringen, hvor hun tapte og endte på en god 2. plass. Etter de tre første løpene hadde Janne så mye poeng i norgesmesterskapet at hun lå på 1.plass.

I tillegg kvalifiserte Janne seg til Summit Racing Super Series på Tierp Arena i Sverige for å representere Gardermoen Raceway ved å kjøre mot de beste i Europa. Dette måtte selvfølgelig Klungland Racing Team få med seg og tok den 14 timer lange bussturen til Tierp. Helgen besto for det meste av skruing, av både team medlemmer og ved hjelp av konkurrenter. Til tross for havari i både motor og girkasse klarte teamet å få bilen klar til elimineringsrundene på søndagen og Janne kjørte seg til en 2. plass.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Klungland Racing Team

Årets siste NM-løp var på Gardermoen, der deltok Janne og Mariell. Mariell kjørte bra hele helga og røykla tribunene hver gang med sine burnouter. Hun viste hva hun var god for i kvalifiseringsrundene, men tyvstartet dessverre i første elimineringsrunde.

Janne kjørte om NM-tittelen, men to meter ut i første kvalifiseringsrunde knakk pinjongen. Dette gikk det ikke an å fikse på løpsområdet og løpet var dermed kjørt for Janne. Med samlet poeng endte Janne på 3. plass i klasse 1. i NM, noe hun og teamet er godt fornøyde med. Dette er andre NM-medaljen til Janne, etter at hun fikk gullmedaljen i fjor i samme klasse.

Se video fra Gardermoen her:

I tillegg til NM har Klungland Racing Team deltatt på Lista Motorfestival og street legal løp på Moi. Her hevdet Anders seg og kom hjem med 2. plass fra begge løpene og Mariell kjørte seg til 3.plass i Lista Motorfestival.

Klungland Racing Team

Klungland Racing Team viser seg nasjonalt med gode resultater i år som i fjor. Teamet satser videre og er klare til å sikte enda høyere neste sesong.

Les også: Jublet for NM-gull i dragrace