OL-helt ledet fektesamling i Kristiansand

KRISTIANSAND: Fektere fra både Kristiansand og Stavanger deltok på den første regionale samlingen i Kristiansand. Fekterne trente både lørdag og søndag, i tillegg til en sosial middag lørdag kveld for ungdom og voksne. Samlingen ble ledet av olympisk sølvmedaljør Bartosz Piasecki.

– Vi er veldig glade for at både Norges Fekteforbund og Stavanger Fekteklubb kommer på besøk til oss og satser på fekting i Kristiansand. Vi gjennomfører nå et stortstilt løft for fekting på Sørlandet og en omfattende rekruttering. Alle barn, ungdom og voksne som vil prøve noe nytt er velkommen til å komme innom oss, sier nestleder i Kristiansand Kårdeklubb, Erik Mørch.

Fakta: Hva er fekting? Fekting er en relativt liten sport i Norge, men større i mange europeiske land, og utbredt i alle verdensdeler. Sporten er imidlertid ikke ny i Norge, og vi har stolte fektetradisjoner. Forløperen til Norges Idrettshøgskole, Den Gymnastiske Centralskole for legemsøvelse og våpenbruk tok opp fekting i 1870, og den første fekteklubben, Studenternes Gymnastik- og Fægteforening, forløperen til Oslostudentenes Idrettsklubb ble stiftet 1882. I 1911 ble Norges Fekteforbund etablert, og det første Norgesmesterskapet ble arrangert i 1913. Det samme året ble det internasjonale fekteforbundet, Fédération Internationale d'Escrime (FIE) stiftet, med Norge som ett av ni andre europeiske land som initiativtakere. I dag er hele 159 nasjonale forbund organisert i FIE. Fekting er en av få grener som har vært olympisk idrett helt fra starten av i 1896. Norske fektere har deltatt i mange OL, sist da Bartosz Piasecki vant sølvmedalje i London i 2012. Fektingens historie starter selvfølgelig mye tidligere. Fekting i krig er kjent langt tilbake i historien, og duellering var ikke uvanlig i middelalderen. Moderne fekting bygger på de samme prinsippene, og vi benytter ennå teknikker med tradisjoner tilbake til fekteskoler som oppstod i Italia, Spania og Frankrike på 1400-tallet. Les mer på www.fekting.no!

I løpet av november skal Kristiansand Kårdeklubb treffe 360 ungdomsskoleelever rundt om i Kristiansand. Målet er å spre kjennskap til fekting og forhåpentligvis avholde så gode gymtimer at noen vil prøve seg på ordentlig.

– Vi har et stort potensial i Kristiansand. Det er motiverende at Bartosz og fekterne fra Stavanger kommer på besøk, og vi håper vi får rekruttert flere til sporten vår, understreker Erik Mørch.

Norges Fekteforbund har som mål å øke aktiviteten blant barn og unge, skape et tettere samarbeid mellom klubbene, og stimulere til vennskap mellom fekterne med ulik geografisk tilhørighet. Denne samlingen bidrar til det, og støtter forhåpentligvis rekruttering i Kristiansand.

Kristiansand Kårdeklubb trener hver tirsdag og onsdag fra klokken seks til klokken åtte i Gimlehallen