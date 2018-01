Kristiansander gjør comeback i Vindbjart

VENNESLA: Med det religiøse navnet til vår nye spiller Alla, skapes det store forventninger til sesongen 2018.

Med sine 28 somre, blir Alla en av de mest rutinerte i vår unge stall. Han er en teknisk og fotrapp spiller som vi kjenner fra tidligere opphold i VFK. Ferdighetsmessig er han rett og slett ikke helt ulik Magnus Langerud. Og da trenger jeg ikke si mer enn: Storartet!

I tillegg til å spille for VFK skal Alla med sin treårig lederutdanning fra høgskolen i Molde, være leder/nestleder for vår IFO. Han skal også være instruktør/trener på VFK Akademiet, hvor Daniel Aase er hovedtrener. Dette er garantert en aldeles glimrende signering for VFK.

Fullt navn: Alla Imad Eddin Abdallah

Fødselsdato: 18. april 1989

Tidligere klubber: Våg, Start 2, Vindbjart, Træff

Posisjon: Indreløper/og ving

Skole/arbeid: BsC- Sport Management/ idrettsledelse. Ny IFO leder/nestleder fra mandag 8/1.

Høyde/vekt: 1,72 m. 73 kg

Personlige ambisjoner: Først og fremst å rykke opp igjen med Vindbjart. Bidra med mål, målgivende, rutine, glede og være en god representant for klubben på og utenfor banen.

Valg av klubb: Vindbjarts spillestil passer meg veldig godt. Derfor var det et veldig lett valg for meg. Så var jeg ute etter å spille og ha en relevant jobb. Totalpakken jeg fikk her gjør at jeg kan gjøre begge deler.

Velkommen og lykke til, Alla!