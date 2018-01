Øvrebø-hopper får jubileumspokal

– Det er morsomt å vinne prisen, sier Lauvsland og utdyper:

– Jeg hadde i grunnen ikke sett for meg å ha en sjanse til å vinne den i og med at det er så mange andre gode idrettsutøvere, men heldig som jeg var, ble jeg valgt.

Hans ambisjon i å er å stabilisere seg på et bra nivå i A-klassen som han nylig rykket opp i. På sikt vil han prøve å nå så langt som mulig!

– Skiflyvning hadde vært ekstra stort å prøve før man legger opp, sier Lauvsland.

Den unge hopperen fremstår på en forbilledlig måte, både i og utenfor hoppbakken. Derfor har Skikretsen ved hovedstyret har valgt å tildele NSF jubileumspokal for 2017 til ham.

Jonatan er blitt en «voksen gutt» som satser aktivt og går for tiden på toppidrettsgymnaset i Skien hopplinja. Uansett om vi er på samling eller bare har trening, er Jonatan med alle de mindre (og eldre). Han er en veldig god ambassadør for sporten. Han setter av all ledig tid til å være med å motivere, trene. Han er også inkluderende, og fremhever de andre. Rent sportslig har han også hatt nå en veldig god framgang, og har nå kvalifisert seg for NM og opprykk i NC A klassen. Han er et veldig godt forbilde i kretsen.

Kriterier og bakgrunn:

I forbindelse med Kongeparets 75-års jubileum valgte Norges Skiforbund å overrekke Kongeparet en gave knyttet til en hedersbevisning til unge utøvere i krets, fremfor en gave til selve Kongeparet.

Det opprettes en ny hedersbevisning i krets kalt ‘Jubileumspokal’

Hedersbevisningen skal være en inspirasjon for juniorløpere som viser holdningsskapende engasjement og som bidrar og arbeider for skiidrettens verdigrunnlag og visjon «Mange gode og glade skiløpere» Det settes opp konkrete kriterier.

Den deles ut i hver krets hvert år, en til hvert kjønn, uavhengig av gren

Den skal deles ut til aldersgruppen junior (17-20 år) og en kan kun få den en gang

Det skal være en vandrepokal med inngravering årstall, navn og klubb Vandrepokalen varer i 10 år. I tillegg får de en miniatyrpokal til odel og eie.

Forslag på kandidater fremmes av styremedlemmer og de tekniske komiteer i kretsen

Tildelinger vedtas av styret i kretsen

Utdeling av «Jubileums pokalen’ skal skje i forbindelse med kretssting, store arrangement eller jubileumstilstelninger i krets.

Prisen skal være en inspirasjon for juniorløpere som viser holdningsskapende engasjement og som bidrar og arbeider for skiidrettens verdigrunnlag og visjon «Mange gode glade skiløpere»

