Nær medalje til KOK-løper i Hovedløpet

Totalt var Brage fattige tre sekunder var de to bronsemedaljene i H15-klassen, noe som er svært lite i orientering.

– Jeg er godt fornøyd med løpene, og jeg skal bruke de tre sekundene som motivasjon frem til neste års Hovedløp. Det burde vært sammenlagtresultatet, da hadde jeg vært best, sier Brage.

Det var over 70 deltakere i klassen.

Årets viktigste løp

Unggutten fra Tinnheia har hatt en flott utvikling denne sesongen og beviste i hegla at han tilhører landets beste 15-åringer. Hovedløpet regnes som uoffisielt norgesmesterskap for aldersgruppen 14-16 år, og har naturligvis vært sesongens hovedmål. Når det i tillegg går på hjemmebane med KOK som arrangør er det ekstra gøy å lykkes.

Pål Runde

Krevende terreng

Under lørdagens langdistanse var det også andre sørlendinger som hevdet seg. Trygve Børte Nomeland, også han KOK-løper i 15-årsklassen, gjorde et godt løp og ble nr 7. Blant jentene var Astrid White fra Søgne og Songdalen OK best med en flott 9. plass til i 14-årsklassen. Løpet ble arrangert i Voieskauen. De tilreisende løperne var nok overrasket over hvor tungt terreng var.

Christina White

Trøkk på stadion

Søndag var det Kristiansand stadion som var arena, og her ble det stemning! Løypene gikk i gatene på Lund. Sprint orientering stiller litt andre o-tekniske krav til løperne enn tradisjonell skogsorientering. Her må avgjørelser tas på sekundet, og man må være 100% skjerpet hele veien for å unngå feil. I tillegg til Brage ble det 25. plass og premie til Simon Beckmann Kristiansen, KOK, i H16 og ny premie til Astrid White, SSOK, med 15. plass til D14.

O-landsleir

Så snart medaljene var utdelt etter spinten søndag skiftet fokuset fra konkurranser til O-landsleir (OLL). Her er sosialt samvær og ulike aktiviteter i fokus. Denne miksen av konkurranser og sosialt gjør HL/OLL til et unikt arrangement, og bidrar til at arrangementet er meget viktig for o-sporten.

D

Pål Runde

et inspirerer ungdommene til å fortsette med idretten, og det knyttes vennskap på tvers av klubber. Som alle andre deltakerne bodde gjengen fra Vest-Agder i klasserom på KKG, som var hovedkvarter under de 5 dagene. Det var aldri aktuelt å sove hjemme når de kunne på leir sammen med resten av Norges o-ungdommer.

Christina White

Crazy-O

Mandag var det aktivitetsdag på Bragdøya. Her ble deltakerne møtt med lag-konkurranse hvor mange ulike samarbeidsoppgaver skulle løses. Det var ingenting å si på hverken innsats eller kreativitet. Dagen ble avsluttet med Crazy-O, ukas høydepunkt for mange. I crazy-O kommer man garantert våt og gjørmete i mål. Poster var plassert både i våte myrer, i grotte, hengende under ei bro og siste post var naturligvis plassert i vannet i badebukta.

Rulleski-o populært

Tirsdag var det treningsdag. Deltakerne gjennomførte to økter med fokus på ulike o-tekniske momenter. For mange tilreisende var sørandsterrenget nytt og øktene gav dem verdifull erfaring denne terrengtypen. Det var også mulighet for å prøve rulleski-orientering i rulleskiløype på Kongsgård, noe som ca 200 benyttet seg av.

Stafett i kostymer

HL/OLL ble avsluttet med kretsstafett hvor det var to jenter og to gutter å laget. Under kretsstafetten er det tradisjon at lagene kler seg ut, og også i år var kreativiteten stor. Både klovner, edderkopper, sjørøvere, roboter og trær (!) var å se løpende i løypene rundt KKG og Gimlemoen. Vest-Agders 1. lg ble nr 20, her løp Astrid White SSOK, Trygve B Nomeland KOK, Brage Takle KOK og Tina Booth KOK.

Pål Runde

Dugnad

KOK var årets arrangør og planleggingen har foregått i over 1 år. Det har gått med 1000-vis av dugnadstimer for å ta imot ca 450 deltakere til HL/OLL 3. – 8. august. Løyper har blitt planlagt, poster har blitt satt ut, arenaer har blitt rigges, tre måltider har blitt servert til 450 stykker i 5 dager og mye mye mer. Over 100 medlemmer har vært i sving. Men når tilbakemeldingene fra deltakere, ledere og Orienteringsforbund har vært udelt positive, er alt slitet glemt og de flotte opplevelsene sitter igjen. Vi er stolte av at vi har klart nok et flott arrangement!

