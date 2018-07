200 løp Sørlandsløpet

MANDAL: Av de rundt 200 deltakerne stiilte rundt en tredel på barneløpet, en tredel på 5 og en tredel på 10 kilometer. Helt ideelt med tanke på at det skal være et arrangement der hele familien kan delta. Barneløpet starter en halvtime før 5 og 10 kilometer slik at barn og voksne kan "heie" på hverandre.

Nydelige forhold med akkurat passe temperatur til å nyte arrangørens milkshake, is og iste etter å tatt seg ut i et av landets fineste løpeterreng.

Selv om arrangementet ikke fremstår som et "elitestevne" mottar vinnerne i hver klasse (mann og dame på 5 og 10 km) et gavekort.

Alle deltakerne er med i trekningen av flere fine premier.

Vinnere 5 km

- Ingrid Baasland

- Stein Aanensen

Vinnere 10 km

- Kristian Tjørhom

- Ingrid Ukkelberg

Se flere bilder her:

Geir Jørgensen

5kmPlasseringStartnrFornavnEtternavnTid

10SteinAanensen18.31

34129MaleneAanensen26.00

54108TonjeAanonsen30.10

59103IdaAanonsen32.59

12125NicolaiAbrahamsen21.52

15122YngveAbrahamsen23.08

21138EnokAbrahamsen24.19

16155SteinAndersen23.34

43120EivindAustad27.30

33163CecilieBerås25.59

60110LindaBirkedal33.03

72148AstridBjørkås38.35

73167ØyvindBjørkås38.36

75149LivBjørkås45.29

76150IngerBjørkås45.30

62154EirikBrattabø34.50

35123TerjeBredahl26.10

42102EivindBredahl27.29

46105Kirsten HelenBredahl28.10

6134AndreasBåsland Solbjørg19.39

11135IngridBåsland Solbjørg21.30

48140FredrikkeCoward28.27

37152Anne ChristineDaasvatn26.45

8131StigDalsøren20.17

29137LauritzDyrkolbotn25.32

22170ErikEide24.31

23172AndreaEide24.31

28166RebeccaEide25.31

30169JuliaEide25.33

10115OmarEl Fadil21.30

5119OlavErsland19.36

14161Ida MariaErsland22.57

17160ErlendErsland23.49

18156HåkonErsland23.51

25136AnnaErsland24.57

27157KnutErsland25.30

47109Brit GunnErsland28.26

26130LotteFredriksen25.19

58248Randi AdeleidFrostestad32.47

69162ElleGlesne36.08

20159KristianHansson24.17

7158Hans ChristianHillesund20.09

32124ThomasHjortland25.51

40128GunnarHomdrom27.17

9153ErlendIversen Skarsholt21.12

49143RenateKlev29.06

2141FinnKolstad18.32

66174MiaKristoffersen35.33

68173IdaKristoffersen36.00

39244RuneLia27.08

38275HildeLøfsnes27.03

63121NinaMeyer35.25

61113Hege MarieMinde34.01

71114AnnaNoddeland38.04

3111PålNyrnes18.54

19116EirikPedersen24.04

41101FreddyPedersen27.20

67107AnitaPedersen35.53

4118PetterQuist-Paulsen19.09

50117TrudeRuud Larsen29.25

51112FridaRuud Larsen29.25

44106SimonSaunders27.39

52104BodilSaunders29.34

24139EliasSmith24.46

31171ChristinaStusvik Eide25.38

36142TuridTjørnhom26.29

56132MadelenTronstad Sagebakken32.42

57133LiseTronstad Sagebakken32.43

45168TheaVasby27.58

55165EmanuelVasby31.11

64175SokratesVasby35.27

65164MiriamVasby35.30

74147IngelinnWaage Austad45.13

13144SondreWalvick22.56

53145SivertWalvick29.43

70146JuniWalvick36.09

10kmPlasseringStartnrFornavnEtternavnTid

41202Per IvarAarrestad48.41

20222RolfAasland41.21

33221TorjusAasland45.13

57219Siri MaritAasland54.48

30223Carl EmilAskildsen43.41

56243AnneBjørsom54.46

7279SondreBrattabø38.29

54278IngridBrattabø53.36

53241KristenBue53.08

44232ChristofferCoward48.49

21209RandiDyrkolbotn41.31

24210GertDørheim42.02

39218Bjørn ArildErsland46.28

58277GudrunFladen56.19

12246SørenFredriksen39.30

23245RuneFredriksen42.00

43233KennethFredriksen48.48

6224LasseGerhartsen36.33

40250Eli ÅseGrisledal46.49

46276EirikHageland50.19

2231JoakimHanssen33.59

38239MagneHatteland46.22

26236FredrikHaukland Westlye42.49

3201Ole KristianHeggheim34.56

35283TerjeHeisel45.22

5205Alf AnteIdland Tornensis35.55

42213ThereseIversen48.47

48214MagneIversen51.14

28203Stig AndreJansen43.12

17212Knut ErikJohannesen41.01

25178ØyvindJohansen42.11

59226Sverre Johnsen56.34

15282AndreasJølstad40.10

18207Lars KristianLarsen41.08

37217AtleLarsen46.01

52235RonnieLia53.04

29247Liv TorunnNetland43.13

36204Siri AnnNyrnes45.34

27211EvenSagebakken42.53

51230KathrineSchmidt52.45

16216ArildSletten40.25

10227KennethSløgedal39.07

55249BeateSonesen53.42

9240LarsStangeland39.06

4225DanielStrand35.02

14208IngerSånum39.58

49220FredrikThoresen51.16

13280StåleThortveit39.43

34281MonicaThortveit45.17

1234KristianTjørmhom32.54

22215ArneTregde41.52

47206SvanhildTronstad50.55

31284JimTørresen44.55

8229IngridUkkelberg38.40

19228MartinUkkelberg Sløgedal41.13

45238KennethWalde49.53

11242EndreWalvick39.12

32237JohnnyWestergård45.08

50174HegeØsterhus51.55

BarneløpStartnrFornavnEtternavn

23DanielAanensen

8PeterAanensen

6EllinorAanensen Larsen

1Esther EmilieAanensen Larsen

15SondreAasgård

3MariusAasgård

40MathiasBerås

26AstridBjørkås

38LivBjørkås

24HanneBredahl 43NoorDalan

41SelmerDalan

13FabianDalsøren

18KaspianDalsøren

16EmilyDrange Frandsen

4LiamDrange Frandsen

34EmilDyrkolbotn

62EylirFagnastøl

54LeivarFagnastøl

22FridaFredriksen Syltevik

20SagaFredriksen Syltevik

50HeddaGranhaug

30MikaHansen-Øvre

9KarolineHomdrom

17KorneliaHomdrom

44TheodorKile Aanensen

28ErleKristoffersen

48MatheoLand-Ulstein

31NathanaelLandås

47Lars BenjaminLandås

42TuvaLarsen

2AmalieLarsen Strand

7SolveigLarsen Strand

46EllieLia

32Mille MarieLindland

45OliviaLindland

5MaxNoddeland

12EmilySaunders

21LinneaSchmidt

11ViljaSchmidt

10MarcusSchmidt Sletten

25MilianSchmidt Sletten

39MatheaSimon

71MarkusSimon

19MarkusSunde Espedal

14SeverinTronstad

36TrymTronstad Aanensen

35TaleTronstad Aanensen

29ErleTronstad Sagebakken

33StineUkkelberg Sløgedal

37SokratesVasby

49FredrikVeire

27ChristianVeire

67IbenWalvick Glesne