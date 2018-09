Ness med praktscoringer for Arendal

HARAM: Selv om Arendal styrte store deler av kampen, bidro litt unødvendige baklengsmål til at det var spennende helt til slutt.

Imponerende

– Alt i alt synes jeg guttene leverer en imponerende bortekamp, sier trener Steinar Pedersen.

Han var storfornøyd da han satte seg på bussen fra arenaen for å begynne den lange hjemveien til Arendal:

– Vi skaper massevis av sjanser og er slik jeg ser det klart det beste laget.

Det var altså Arendal som tok grep om kampen og Fabian Stensrud Ness sørget for 0-1 til bortelaget etter 21 minutters spill. Samme mann var også sist på ballen da han satte inn 2-0, og på det tidspunktet så det ut som om Arendal kunne spasere inn til tre poeng.

"Jeg synes hele laget gjør en formidabel jobb"

— Steinar Pedersen, trener

Fantastisk

- Fabian har vært fantastisk etter at han ble kvitt skadeproblemene sine. Nå har han scoret seks mål på de fire siste kampene våre, og det betyr selvfølgelig enormt mye for oss, fastslår Steinar Pedersen som understreker at det er mer enn bare scoringene han er imponert over.

– Han jobber knallhardt for laget gjennom hele kampen. I tillegg er han god i lufta og giftig foran mål, oppsummerer treneren.

En annen spiller som stod frem i kampen var 18 år gamle Conrad Wallem. Nysigneringen som kom til Arendal i sommer, viste igjen en modenhet i spillet som er sjelden for 18-åringer.

–Jeg synes hele laget gjør en formidabel jobb, men jeg er enig i at Conrad er en veldig viktig bidragsyter. Han setter inn den tredje scoringen etter at han bryter et fremspill og stormer mot mål alene, men også ellers i kampen setter han preg på spillet. Han tråkker til å duellene og viser at han tør å by på seg selv. Han hadde også et fantastisk skudd som hadde fortjent å bli scoring, men en kjemperedning fra Brattvåg-keeperen bidro til at avslutningen gikk i stolpen, dessverre, sier Steinar Pedersen.

Tatt av vinden

Kampen mot Brattvåg ble for øvrig utsatt ett døgn fordi ekstremværet "Knud" gjorde det umulig å lette fra Kjevik fredag. Dermed ble reisen opp til Nordvestlandet enda mer strabasiøs for Arendal enn den ellers ville vært. Det var noe Steinar Pedersen brukte til å gi spillerne en ekstra motivasjon før kampen.

– Vi har reist i 48 timer for å komme hit. Det skal ikke ha vært forgjeves, sa han på kampmøtet før avspark.

Med tre poeng i den vanskelige bortekampen mot formlaget Brattvåg har Arendal kontakt med tabelltoppen. Dermed ligger alt til rette for fem superspennende kamper i høstinnspurten.

Toppkamp til lørdag

– Jeg gleder meg. Alle kampene som venter oss er interessante og spennende og det er helt opp til oss selv å sørge for å være der vi helst vil være når sesongen er slutt. Nå gleder vi oss vanvittig til lørdag når Hødd kommer til Norac stadion. Da håper vi at publikum benytter muligheten til å gi oss den ekstra støtten vi trenger nå i innspurten, sier Arendal-treneren.