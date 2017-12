Konkurrentene i stram givakt for Maren

STAVANGER: Etter to dagers julepause i norsk travsport åpnet Forus Travbane dørene for romjulstrav tirsdag kveld. Sørlandshestene markerte seg på direkte, og Maren Sødal fra Kristiansand kunne neppe ønsket seg en bedre julegave enn den hun fikk av K.K. Alligator.

20-åringen, som til daglig avtjener sin verneplikt i garden, fikk hull på byllen i det 15.forsøket da hun på mesterlig vis styrte inn den Jenny Thygesen-trente hingsten til seier. Sødal, som fortsatt er forholdsvis fersk i sulkysetet, kjørte med imponerende ro og selvtillit - noe som tydelig smittet over på hesten. Dette var også første gang K.K. Alligator fikk krysse mållinjen først.

Arnfinn Roaldsøy

- Dette var utrolig gøy! Det er jo første gang jeg kjører først over mål, så dette var en uvanlig følelse. Nå går turen hjem lett, fastslo Sødal med et stort smil i seiersintervjuet etter løpet.

- Også betyr det litt ekstra for meg at Maren Sødal satt bakpå i løpet. Hun jobbet hos oss før og la ned en enorm innsats i stallen. Nå har hun snart vært et år i militæret og hun kommer heldigvis snart hjem igjen, skrev Jenny Thygesen på Team Thygesens Facebook-side etter løpet.

K.K. Alligator travet 1.18,0a/2040 meter i sitt seiersløp.

Arnfinn Roaldsøy

Det ble dobbeltseier for sørlendingen Geir Mikkelsen på Forus. Kari Anne Knutsens Hovs Frøya var et sistevalg i spillet, uten at verken hest eller kusk lot seg affisere av det. Triumfen var den den første siden april i 2016 da hoppa vant i Årjäng, og seieren var faktisk Hovs Frøyas første på norsk jord. Mikkelsen vant også med egentrente Syoss, hestens åttende seier i det niende forsøket i regi sørlendingen.

Hesteguiden.com

Lille Julaften sørget Vegårshei-hesten Mietor for en perfekt start på jula for sin eier, trener og oppdretter Kjell Løvdal. 4-åringen tok sin tredje seier for året da han vant et V75-løp på Drammen Travbane sammen med kusk Gunnar Austevoll. Vinnertiden 1.28,0a/2100 meter var ny autorekord over mellomdistanse for hesten.