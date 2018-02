ØIF Arendal tapte håndballthriller

ARENDAL: Her følger et referat fra søndagens eliteseriekamp i Sparebanke Sør Amfi:

Thomas Bauer redder straffekast fra Bodø etter kun to minutter spilt. Maximilian Jonsson scorer ØIF Arendals første mål, 1-1 etter to minutter spilt. Josip Vidovic smeller inn sitt første for dagen, 2-2 etter tre minutter spilt i Sør Amfi. Sondre Paulsen lurer til seg ballen og smeller den i mål, 3-2 etter fire minutter spilt. Jesper Munk scorer sitt første fra streken, 4-2. Josip Vidovic gjør ingen feil foran mål og setter den i mål, 5-3 etter seks minutter spilt. Josip Vidovic setter ballen sikkert i mål, 6-5 etter åtte minutter spilt. August B. Pedersen gjør sitt første for dagen på en kontring, 7-5 etter ni minutter spilt.

Josip Vidovic er i storform og setter inn sitt fjerde for dagen etter kun 11 minutter spilt, 8-6. Maximilian Jonsson gjør ingen feil foran mål og setter inn sitt andre for dagen, 9-7. Sondre Paulsen snapper opp ballen og smeller den i mål, 10-7 etter 13 minutter spilt. Sondre Paulsen gjør ingen feil på syv-meteren, 11-7 etter 14 minutter spilt. August B. Pedersen setter ballen i mål, 12-12 etter tjuefire minutter spilt. Sondre Paulsen setter ballen sikkert i mål fra vingen, 13-12 etter 25 minutter spilt. August B. Pedersen setter ballen i mål, 14-13 etter 26 minutter spilt. August B. Pedersen lurer ballen forbi keeper og i mål, 15-13. Martin Lindell setter ballen trygt i mål, 16-14 etter 29 minutter spilt.

Jesper Munk setter inn ballen sikkert fra streken, 17-15 etter ett minutt spilt av andre omgang. Igjen Jesper Munk, 18-16. Maximilian Jonsson smeller ballen i mål via keeper, 19-17 etter fire minutter spilt av andre omgang. Maximilian Jonsson smeller ballen sikkert i mål, 20-19. Josip Vidovic setter ballen enkelt i mål, 21-21 etter ni minutter spilt. Nr 10, Sondre Paulsen setter ballen sikkert i mål, 22-24 i det som har vært en ruskete start på andre omgang for ØIF Arendal.

Eirik Heia Pedersen stiger frem og setter ballen i mål, 23-25 etter 14 minutter spilt av andre omgang. Sondre Paulsen setter ballen i mål igjen, 24-26 etter 16 minutter spilt. Martin Lindell smeller ballen ved siden av keeper rett i mål, 25-26. Martin Lindell setter ballen i mål, 26-26 etter 19 minutter spilt. Maximilian Jonsson setter ballen sikkert i mål, 27-27 etter 20 minutter spilt. Sondre Paulsen setter ballen sikkert i mål, 28-30 fire minutt før slutt. Sondre Paulsen er sikker fra syv-meteren, 29-30 tre minutter før slutt. Kampen ender 29-30. Dermed ser tabellen ut slik.

PS! Sondre Paulsen var ØIF Arendals toppscorer med seks mål, mens Vetle Rønningen scoret flest for Bodø med sine ni nettkjenninger. Songdølen Preben Egeli scoret tre mål for Bodø.