Willy Haugen til minne

MINNEORD: Willy var alltid glad, positiv, motivert, treningsvillig og bidro med ros til kamerater. Han hadde hus i Vågsbygd med Vågsbygdskauen som «treningsleir». Han trente hele året i all slags vær. Han var «skogsmannen» med lange turer og elsket også skogsløp, Terrengkarusellen i godt over 40 år, maratonløp flere steder i Norge og friidrett på Vågsbygd stadion og Kristiansand stadion, særlig med lange løp.

Under nordisk mesterskap i Finland i 1984 (10 km terrengløp) kom Willy og jeg i samtale med en finne i badstua etter løpet. Han proklamerte « Slutligen är jag 70 år och pensionist. Nu har jag tid att jobba två gånger om dagen » Like etterpå ble vi pisket ut av finske damer. Vi hadde nemlig gått i feil badstue. Resultatet vårt ble 3. plass på Willy og 8. plass på meg.

Åge Harald Drangsholt

Willy vant mange ganger det 15 kilometer lange Bymarksløpet. Jeg husker særlig godt løpet 9. september 1976, som gikk på bløte stier. Reidar Andreassen ga meg råd om å gå i bakkene. Jeg tenkte på å ta en taxi fra Eg sykehus, men jeg ruslet likevel i mål på 1,08 time. Willy vant på én time blank.

Fædrelandsvennen

I 1983 ble det NM-gull for veteraner i Baneheia for Willy. I aldersklassen menn 45–49 år spurtet han inn til seier på tiden 31.20 minutter, som var 11 sekunder bedre enn andremann Arne Magne Nymoen fra Fram. Årene gikk etter det, med mange skogsløp over hele Sørlandet. Willy var alltid klar, og gledet seg som alltid over det sosiale i og utenfor løypa.

Arbeidsplassen hans var i mange år Falken Ambulanse. Seinere ble det Kristiansand kommune og arbeidsplassen på stadion. Han var også med og rigget til friidrettsstevner.

Guri Sæterlid

Lund ble etter hvert det nye bostedet med lange turer med hunden. Baneheia og turer i fjellet var også fine treningsområder for den aktive idrettsmannen. Han døde brått og uventet nettopp i Baneheia, 81 år gammel, lørdag 1. desember. Begravelsen er ved Oddernes kapell torsdag 13. desember klokka 11.30. I etterkant av begravelsen blir det åpent minnesamvær i Oddernes menighetshus.