Kristiansand-talenter bryner seg mot de beste

Equinors talentleirer utgjør toppen av Norges Fotballforbunds (NFF) landslagsskole og inngår i talentprogrammet Morgendagens Helter hvor Equinor støtter talenter innen idrett, kultur og utdannelse. Det er på denne leiren at de to målvaktene Torkildsen og Dahl (begge 15 år) skal bevise at de er gode nok til å få lov til å spille med flagget på brystet.

– Samlingen er i mine øyne et skritt nærmere drømmen, å spille med flagget på brystet. På leiren er det mange sterke personligheter og man må ha bein i nesa for å klatre opp til toppen, sier Torkildsen og utdyper:

– Vi er en gruppe gutter som alle har noe å bevise. Det jeg tar med meg fra denne leiren er enda mer treningsvilje, nå som jeg har luktet litt i toppen, noe som har vært en utrolig opplevelse.

Henrik Webb Dahl er også entusiastisk:

– Jeg trives veldig godt her og samlingene er bra. Jeg lærer mye på hver samling og syntes det er utrolig gøy. Mine ambisjoner er å kunne leve av å spille fotball. Å få spille for Manchester United er den store drømmen.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Trente med landslagskeeper

Fotballtalentene fra Kristiansand fikk tirsdag møte Rune Almenning Jarstein som til daglig spiller i Bundesliga-klubben Hertha Berlin og som har 60 A-landskamper for Norge.

– Jeg kom inn på Gutter-16 landslaget i år 2000 og jeg spilte en rekke U-landskamper før jeg debuterte på A-landslaget sju år seinere. Det å kunne få være en del av en slik talentleir som dette bør være ekstra motiverende for alle som har ambisjoner om å bli en landslagsspiller. Flere av spillerne har allerede nivået inne, og hvis de beholder gløden, innsatsen og læringsviljen kan de lykkes, sier Jarstein.

Morgendagens landslagsspillere

På leiren deltar i overkant av 100 fotballspillere mellom 14 og 16 år. På talentleiren trener de med de antatt beste spillerne i sine årsklasser og på den måten får de se hvilke nivå de selv ligger på, og hva som kreves for å bli enda bedre.

– Felles for alle som er tatt ut er at de er vurdert til å være blant landets aller største talenter. Vi har tatt ut disse spillerne fordi vi mener de har noen egenskaper som på sikt kan gjøre de til en av «morgendagens helter», sier fagansvarlig for landslagsskolen i NFF, Håkon Grøttland.

I 2018 hadde NFF tre av fire aldersbestemte landslag i EM-sluttspill som en av få europeiske nasjoner. I år skal både G19 og J19 ut i sluttspill i sommer, mens U20 allerede deltatt i U20 VM.

– Det vises at det jobbes svært godt med spillutvikling i norsk fotball om dagen, fra breddeklubb og krets og opp til aldersbestemte landslag og toppklubb. Det lover ikke minst godt for framtida til A-landslagene våre, avslutter Grøttland.