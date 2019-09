Åmli-spillere røk i semifinalen

Mathias endte opp med bronsemedalje, mens Lars måtte nøye seg med den sure fjerdeplassen. Begge hadde håpet på mer, men begge sier seg også fornøyd med det som skjedde på Jernbanetorget.

– Det er alltid godt med medalje når en har tapt en semifinale, det retter liksom opp litt av inntrykket, sa Mathias Berntsen etter 2–0 (23-21, 21-18) seieren over nettopp Lars Retterholt/Daniel Bergerud i bronsefinalen. I semifinalen tapte Mathias og makker Hendrik Mol med omtrent samme sifre (21-23, 17-21) for Christian Sørum og unggutten Markus Mol (17), mens Lars og Daniel tapte 2–1 (21-16, 21-23, 15-10) for Anders Mol/Nils Ringøen.

Mathias og Henrik reiser allerede mandag morgen til Roma for å forsøke å kvalifisere seg til hovedrunden i sesongens siste World Tour-turnering, en 5-stjernes verdenscupfinale. Deretter venter en OL-kvalifisering i Kina før sesongen er over.

Håper på hovedrunden

– Vi håper selvsagt på en plass i hovedrunden i Roma. Klarer vi å holde toppnivået vårt, så bør det kunne gå. Men spiller vi så urytmisk som vi gjorde mot Sørum/Mol i semifinalen, klarer vi det ikke. All ære til Sørum og Mol, Markus spilte imponerende god sideout, men vi skal likevel være gode nok til å slå dem. Når det er sagt, så er det imponerende å se hvordan Nils (Ringøen) og Markus har tatt World Tour-nivået. De er rett og slett kjempetalenter, sier Mathias Berntsen.

Kjell Gunnar Dahle

For Lars Retterholt ble det ingen medalje, bare en tapt bronsefinale.

– Skuffelsen går mest på at vi var så nære en finale. Men vi tok ikke godt nok vare på de mulighetene vi fikk. Likevel ser vi at vi er på vei mot noe bedre, vi også. Sånn sett er det jo supert å få spille mot verdens beste sandvolleyballspillere i kamper som betyr noe. Det er fantastisk at de stilte opp på denne turneringen, de bidro til å løfte det sportslige nivået, selvfølgelig, men også hele arrangementet – mediene- og publikumsinteressen, for eksempel.

– Dere er like i nærheten av lag som har spilt kvartfinaler i 3-stjerners turneringer og som er rangert blant de 30–40 beste lagene i verden, hva sier det om dere?

Står alene

– Det viser at vi har noe i sandvolleyballsirkuset å gjøre. Men vi står veldig alene. Daniel og jeg har ingen økonomi i ryggen, ingen trener å spørre. Så vi må satse på å bli så gode som vi kan ut fra forutsetningene. Vi har veldig lyst til å spille 4- og 5-stjerners turneringer, men vi vet ikke om vi noen gang vil få det til, sier Lars Retterholt.

Makker Daniel Bergerud var for øvrig ute av spill så godt som hele fjorårssesongen på grunn av et alvorlig overtråkk. Han kom tilbake i sanden i desember i fjor, og siden da har de trent og spilt det de har kunnet for å bli bedre. Søndag viste de at satsingen har gitt resultater, selv om det endte med den første plassen etter pallen.