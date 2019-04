Hockeykeepere lærer av hverandre

KRISTIANSAND: På denne fredagstreningen var yngste keeper åtte år, mens de voksne spiller på A-lag og oldislag. Klubbens keepertrener er Erik Kittelsen. Han er keeper på Kristiansand Ishockeyklubbs A-lag i 3 divisjon.

Denne sesongen har han i tillegg til å være trener og A-lagsspiller vært utleid til Jutul Hockey på Østlandet. Erik har også deltatt på trenerkurs for hockeykeepere. Han er en stor inspirasjonskilde for de yngre keeperne, og han skaper god stemning og stor motivasjon på treningene.

Jan Arild Rismyhr

Det som kjennetegner hockey er vennskap, mestring og samarbeid. En av Kristiansand Ishockeyklubbs kjerneverdier er kameratskap. Det vil si sosiale bånd på tvers av geografi og alder, men også inkludering, mangfold, engasjement, ærlighet, samarbeid, stolthet, respekt og likestilling.

Det ser vi mye av på slike treninger med mange ulike alderstrinn. Det var som vanlig god stemning denne fredagskvelden og mange røde kinn inni hjelmene.

Hans Edvard Alsaker Bergland (9)

Hans Edvard har spilt hockey i fire år og han har vært keeper hele tiden. Han synes det er gøy når han lykkes med å stoppe pucken. Det gir mestringsfølelse.

– Det er deilig å se uttrykket til en motspiller når jeg klarer å stoppe pucken før den går i mål.

Hans Edvard forteller videre at han synes det er gøy å være keeper og Kristiansand ishockeyklubb er ett bra sted å være, man blir kjent med mange bra folk. Høydepunktet er når laget vinner kamper. Han forteller videre at han har en fetter som er keeper på U15-laget, Peter Alsaker (15). Peter er et forbilde for Hans Edvard og det er fint at de to kan gå på de samme treningene på tross av aldersforskjellen.

Jesper Jørgensen (10)

Jesper har spilt hockey i to og ett halvt år. Han er utespiller, men på Jespers lag, som er U11, bytter man litt på å være keeper.

– Det er veldig gøy å redde skudd. Det er fint å føle at jeg bidrar til laget på en bra måte. Om vi som er keepere slipper inn mål, da er det viktig at de andre på laget kommer bort og støtter oss. Det som er bra med å være med i KIK er at man alltid er god nok og det er plass til alle som har lyst å være med.

Oscar Marcussen (11)

Oscar forteller at han begynte å spille ishockey for tre år siden og han begynte som utespiller. Han er litt utespiller og litt keeper, men når laget hans er på turnering, står han ofte som keeper. Det gøyeste med å være keeper er å stoppe skudd og jage litt på forsvarsspillerne slik at vi sammen kan stoppe pucken før den går mot mål.

Han forteller videre at han aldri er redd og at han har bra med utstyr på. Oscar syns at flere burde komme å prøve ishockey fordi det er kjempegøy og veldig spennende.

Dreng Casper Flatland (12)

Dreng har spilt hockey i snart to år og vært keeper i halvannet år. Han sier at det gøyeste med å være keeper er å få skudd på seg, stå i mål og redde pucker.

– Jeg prøver alltid å være den som gjør mest innsats. Det er gøyest å spille kamp og kjenne på spenningen om vi vinner.

Dreng sier at han kunne trent hver dag og helst et par ganger om dagen fordi det er så gøy å henge på Idda sammen med vennene på laget. Drengs forbilder er keeperen på New York Rangers, Henrik Lundqvist, men også KIKs A-lagskeepere Edvard Saugen og Erik Kittelsen.

Dreng sin mormor er fra Narvik og derfor trener han oftest med Narvik-drakta, og vi i KIK er vant til å se den blå drakta suse rundt på isen. Videre sier Dreng at Kristiansand Ishockeyklubb er den beste klubben i verden fordi det er godt samhold, vi har det gøy sammen, vi tåler å tape og du kan være som du er.

