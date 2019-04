Avgjørende kvartfinale etter ØIF Arendal-tap

Det ble drama i Nye Loen da ØIF kjempet for semifinale i sluttspillet. Sondre Paulsen sikret ekstraomganger av den spennende kampen med noen sekunder igjen av ordinær tid. Men det blir en tredje kvartfinale i Sør Amfi.

Det endte med 33-36-tap i Nye Loen i den andre kvartfinalen i sluttspillet.

Fakta: KAMPFAKTA Nærbø – ØIF Arendal 36–33 (28-28 ordinær tid) (14-14 pause) Nye Loen, 1.390 tilskuere. Dommere: Eskil Ahn Braseth og Leif André Sundet. Utvisninger: Nærbø: 4×2 min. ØIF 6×2 min. Flest mål Nærbø: Tord Haugseng og Andreas Horst Haugseng, begge 7 mål. Kristijan Jurisic, André Bergsholm Kristensen – Adrian Evensen, Martin Lindell, André Lindboe 9, Sondre Paulsen 6, William Fiala Gjermundnes 1, Herman Vildalen 5, Eirik Heia Pedersen 3, Laurits Mo Rannekleiv 3, Olaf Richter Hoffstad 2, Jesper Munk, Sander Løvlie Simonsen 4

Dermed må det en tredje kvartfinale til for at det blir avgjort om ØIF eller Nærbø skal til semifinalen i sluttspillet i 2019.

Det var en spennende kamp, men der vertene til slutt trakk det lengste strået. ØIF-spillerne måtte skuffet rusle i garderoben etter å ha blitt et nytt offer for det hjemmesterke Nærbø-laget, som for eget vedkommende leverte den festen de hadde inviterte til på egen hjemmebane.

Nærbø imponerte

Før kampen var det bare en ting som gjaldt for ØIF-guttene, nemlig å ta den andre seieren over Nærbø og dermed sikre seg plassen i semifinalen i sluttspillet. ØIF vant den første kampen i Sør Amfi med 34–30. Første laget som vinner to av tre kamper er videre.

Med sin sjuendeplass i serien, imponerte Nærbø og var en av sesongens aller største, positive overraskelser i eliteserien. Det er et svært ungt lag, der bare tre av spillerne er over 22 år.

ØIF kom best i gang, selv om det ikke var direkte stort spill et fullsatt Nye Loen fikk se. Etter fem minutter sto det 1–1. Etter det var det noen minutter med dominans fra ØIF, som etter ti minutter var fire mål foran og ledet 6–2.

Men eksakt hva som skjedde de neste minuttene, det vet kanskje bare spillerne selv. For etter å ha dominert, kom plutselig Nærbø kraftig tilbake. Fire strake mål og det sto 6-6, før ØIF fikk sitt sjuende for dagen og det sto 7–6 til ØIF etter kvarteret.

Jevnspilt

Likevel var det nå hjemmelaget for hadde momentet i kampen og som lå foran. Det sto 9–9 etter 20 minutter. Drøyt 23 minutter var gått da André Lindboe satte inn sin fjerde scoring for kvelden og sørget for at det sto 11–10. Før 25 minutter var gått hadde Laurits Rannekleiv økt ledelsen til to mål, men Nærbø sørget for å svare ikke lenge etter. Kampen levde virkelig i Nye Loen.

Nærbø straffet ØIF fra sjumeteren, etter at André Lindboe hadde pådratt seg en omdiskutert tominutter av kampens dommere, som vel ikke traff med alle avgjørelsene den første halvtimen.

Lagene fulgte hverandre. 12–12 og så 13–13. Med to minutter til pause sørget Sondre Paulsen for 14-13, men bare for å se at Nærbø igjen svarte umiddelbart. 14–14 sto inn i omgangens siste minutt.

Og 14–14 sto seg også til pause, etter at begge lagene mislyktes med sine siste forsøk i omgangen.

Entusiastisk hjemmepublikum

ØIF startet andre omgang med en grusom feilpasning, som sørget for at Nærbø kunne sette inn 14–15 like etter.

Det var i det hele tatt Nærbø som ville mest. ØIF rotet mye i angrep og lot vertene kontre inn flere mål. Etter 40 minutter var det 17-20, med vertene foran. ØIF slet med å komme nærmere. I det klokka i Nye Loen passerte 45 minutter, reduserte Sander Simonsen til 20–22. En skal vel ikke påstå heller at ØIF var heldige med alle avgjørelsene fra mennene i hvitt for anledningen.

Hjemmelaget var oppildnet av et entusiastisk hjemmepublikum, som dro laget sitt framover. Svermen lot også høre fra seg, som alltid å på bortekampene.

Stang ut for gjestene

ØIF kan heller ikke påstå de hadde stolpene på sin side i avgjørende øyeblikk. En god del av avslutningene gikk stolpe ut, mens det føltes som det på motsatt side gikk omvendt.

Med ti minutter igjen sto egentlig kampen og vippet, selv om ØIF lå under 22–24. Like etter ble det 22–25 og hjemmelaget red på en voldsom medgangsbølge. ØIF misset og Nærbø økte ledelsen til 22–26. Det så skummelt ut for ØIF. Når heller ikke neste avslutning satt der den skulle, da begynte det virkelig å spøke.

Med åtte minutter igjen var det 22–27 og Marinko Kurtovic tok sin siste time out. Det trengtes en skikkelig sluttspurt for å hindre en tredje finalekamp i Sør Amfi til søndag.

Sterk sluttspurt

Laurits Mo Rannekleiv tente et håp om klare å hente inn ledelsen med 7.30 igjen på klokka. Bare for å se at Nærbø fikk sjumeter i sitt neste angrep. Heldigvis var Kjristijan Jurisic på plass, men hva hjalp egentlig det, når neste angrep ble satt utenfor.

Seks minutter igjen og forspranget var tre mål. Det var også resultatet med fem minutter igjen – 24–27.

André Lindboe reduserte til 25–27 da nesten fem minutter sto igjen. Et mer aggressivt ØIF-lag enn tidligere i kampen var på banen. Med knappe fire minutter igjen sørget Eirik Heia Pedersen for at det var bare et mål igjen, 26–27.

Og med knappe tre minutter igjen – 27–27 med Hermann Vildalen.

Det var elektrisk stemning i Nye Loen i sluttminuttene. På banen kjempet begge lagene – ØIF for semifinale, Nærbø for en tredje kvartfinale.

Nærbø fikk 27–28 med to minutter igjen. ØIF rotet det til i sitt angrep. Nærbø fikk spille lenge, selv med passivtarmene opp hos dommerne. Det ble passivt. ØIF fikk ballen og frikast med fem sekunder igjen. Klokka ble stoppet.

Ekstraomganger

Sondre Paulsen fikset ekstraomganger med sin femte scoring i kampen.

ØIF misset også sitt første angrep i ekstraomgangene, og sørget for at Nærbø igjen kom foran.

Selv om André Lindboe hadde to utvisninger, gamblet ØIF-benken med å ha ham på banen.

Laurits Rannekleiv sørget for balanse etter minuttet, 29-29, før Hermann Vildalen sørget for 30–29.

2,36 ut i første ekstraomgang, på 30-30, fikk nettopp André Lindboe sin tredje tominutter og dermed rødt kort.

Fortsatt jevnt

Nærbø trodde de hadde gått i ledelsen igjen, men avslutningen, som dommerne først dømte som mål, gikk i nettveggen. Dommerne rettet også kjapt opp feilen etter at Jurisic hadde vært oppe med en pekefinger. Nærbø satte en ball i mål, men fikk den underkjent på grunn av at frikastet ble tatt på feil sted.

Det sto 30–30 etter den første, intense ekstraomgangen.

Nærbø fikk den første scoringen også i andre ekstraomgang. Sondre Paulsen utlignet fra sjumeteren.

Eirik Heia Pedersen sørget for en ny utligning etter 1.17 av omgangen, da også Nærbø ble redusert med en mann etter en tominutter.

Lagene fortsatte å følge hverandre. Olaf Hoffstad sørget for 33–33. Publikum fikk virkelig valuta for inngangsbilletten.

ØIF-rot

Da Nærbø satte 33-34, klarte ikke ØIF å svare umiddelbart. Nærbø scoret i stedet 33-35, mens ØIF rotet vekk ballen.

ØIF gikk ut mann mot mann det siste minuttet. Det hjalp ikke. Nærbø scoret nok en gang.

