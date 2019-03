Lover fartsfest på snøscooter-bakkeløp i Kvinesdal

KVINESDAL: Nøyaktig ett år etter at historiens første scooter-bakkeløp ble arrangert på Krågeland, arrangeres Krågeløpet 2019. Løpet skulle opprinnelig gått av stabelen lørdag 2. mars, men snøen lot vente på seg, og man så ingen annen utvei enn å avlyse det hele. Det har imidlertid falt en del snø på Krågeland nå i mars, så nå står det kun på værgudenes velvilje under selve løpsdagen.

Snøscooterentusiaster: Allerede mandag formiddag satte entusiastene i gang med planlegging av løypetrassen, som går oppover den høgre trassen i alpinanlegget. Det blir en krevende løype som til gjengjeld vil gi publikum mye gøy å se på.

Løpsavvikling: To scootere kjører mot hverandre, side om side i parallelle løyper. Det kjøres to kvalifiseringsrunder, henholdsvis en i hver av de parallelle løypene. Mellom kvalifisering og finale kjøres det dessuten et eget løp for barna. Deretter kjøres finaler. Løpet representeres av følgende klasser: Rookie, 600 stock, 800 stock, prostoock, topfuel og damer. I tillegg kjøres det et eget barneløp hvor barn fra fem år og oppover kan delta med snøscootere mellom 120 og 200 ccm.

Afterscooter: Det vil også i år arrangeres ”afterscooter” på Krågeland Alpinsenter. Fra klokken 20 lørdag blir det musikk med André Nedland.