Jervs hjemmedebutant matchvinner

GRIMSTAD: Etter flere kamper uten seier, skulle det endelig lykkes for Jerv på hjemmebane mot Ham Kam søndag. Tre viktige poeng, og sterk seier mot et velspillende bortelag.

– Dette er så fantastisk deilig, og det viktig for gutta å se at det nytter å holde på med det vi øver på hver dag, selv om seieren i dag ikke er av de beste kampene vi har spilt. Men vi vinner, sa Jerv-trener Arne Sandstø etter kampen.

Debutanter

Foran dagens kamp var det viet mye oppmerksomhet til vertenes nysignerte spiss, Alexander Dang. Og han startet kampen og leverte en solid kamp, hvor han jobbet og slet mye på topp.

Jan Skaregrøm

Men det var en annen hjemmedebutant som "stjal overskriftene", nemlig Michael Baidoo, som er på lån fra FC Midtjylland. Midtbanespilleren debuterte i Jerv-drakt mot Strømmen, men spilte sin første offisielle kamp på Levermyr foran egne supportere og trengte kun fem minutter på å levere sitt første mål. Baidoo spilte en solid kamp, og ble Dagens Jerv-spiller.

Bjørnar Hove debuterte også foran sitt nye publikum i dag, og hadde sin første kamp på Levermyr. Også han leverte en god kamp, og kunne feire med resten av sine nye lagkamerater etter kampen.

Skade på Hoel Andersen

Dagens nedtur ble skaden til Martin Hoel Andersen etter 24 minutter. Han landet feil etter en takling inni straffefeltet til motstanderen, og landet på skulderen. Han ble fraktet til sykehus for å ta bilder. Klubben håper han snart er tilbake på banen!

Nå rettes fokuset mot ny kamp, borte mot Sandnes Ulf søndag, før to nye hjemmekamper står for tur. Nå handler det om å ta godfølelsen fra kampen med seg videre – og fortsette å jobbe hardt for å ta nye viktige trepoengere.

PS! Etter 17 spilte kamper ligger Jerv på 12. plass i 1. divisjon med 19 poeng.