UTØVERBLOGG: Polish Open startet med at vi fikk puljeoppsettet dagen før turneringen startet. Denne gangen var klasse 7 og 8 sammen i to puljer.

Jeg havnet i pulje med Litvinenko fra Russland, Tomono fra Japan og U fra Macao, mens i den andre er det Wolf fra Tyskland, Jastrzebska fra Polen, Sand fra Sverige og Korneliussen fra Norge.

Det ble en lang første dag med tre matcher. Jeg spilte bra og vant alle kampene 3–0 i sett. Dermed var jeg videre til semifinale dagen etterpå, som skulle spilles mot Sand fra Sverige, ei jente jeg aldri har spilt mot før. I denne kampen spilte jeg også smart og vant.

PhotoPress/Bogdan Pasek

Finalen var mot Wolf fra Tyskland. Vi har spilt mange kamper gjennom årene, til og med flere ganger per turnering også.

Jeg var fokusert, loopet med masse skru og plasserte ballen smart. Yes! Jeg er Polish Open-champion!

I lagkonkurransen møtte vi Tyskland i første runde. Dette ble en for tøff kamp for min lagvenninne Nora Korneliussen og jeg, og vi tapte 2–0. Dagen etter spilte vi mot Russland/Japan. Her ble det også for vanskelig for oss, og tapte knepent 2–1. Siste lag kampen var mot Macao. Her hadde vi bedre kontroll og vant 2–0. Dermed endte vi opp med en tredjeplass i lag.

Neste turnering jeg skal på er i Tokyo, Japan, som spilles fra 1.–3. august.